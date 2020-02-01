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Били, били, но никто не победил: "Лестер" и "Челси" не выявили лучшего в матче тура в чемпионате Англии

1 февраля, 16:33

Команды из квартета лучших в Премьер-лиги забили четыре мяча во втором тайме

Двух голов Рюдигера "Челси" хватило только для ничьей

Двух голов Рюдигера "Челси" хватило только для ничьей / Фото: Reuters

25-й тур чемпионата Англии открылся сразу же центральным матчем. В Лестере встречались третья и четвертая команда Премьер-лиги. Соперники не разочаровали публику, выдав зрелищный и результативным поединок. Наш сайт вел онлайн матча "Лестер" – "Челси".

Все голы зрители увидели во втором тайме. Немецкий защитник гостей Антонио Рюдигер открыл счет ударом головой уже в самом начале второй половины. Однако на 10-й минуте тайма Харви Барнс восстановил равновесие, ворвавшись в штрафную и направив мяч в цель после рикошета от Андреаса Кристенсена – 1:1.

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Еще через 11 минут Бен Чилуэлл вывел вперед уже "Лестер", замкнув прострельную передачу, – 2:1. Но все тот же Рюдигер установил на табло окончательный счет – 2:2. И снова ударом головой. В концовке обе команды искали шанс на победу, судья еще воспользовался VAR, чтобы убедиться, что Рюдигер не играл рукой в своей штрафной, но больше голов не было.

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"Лестер" сохранил отрыв от "Челси" в восемь очков. И даже на один пункт приблизился к "Манчестер Сити" и теперь отстает на два. Но команда украинца Александра Зинченко свой матч 25-го тура сыграет завтра – в Лондоне с "Тоттенхэмом".

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