"Лестер" – "Челси": онлайн матча чемпионата Англии

В стартовом матче 25-го тура чемпионата Англии "Лестер" принимает "Челси". Матч на стадионе "Кинг Пауэр" начнется в 14:30 по киевскому времени, а мы проводим текстовый онлайн поединка с яркими фото, видео, комментариями ключевых моментов игры. Вчера в матче молодежных составов "Челси" и "Лестера" была зафиксирована результативная ничья.
"Лестер" – "Челси"
"Лестер" и "Челси" – соседи в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Лестер" после 24 матчей занимает третье место с 48 очками, а "Челси" отстает на восемь очков и идет четвертым. На данный момент оба клуба – в зоне Лиги чемпионов, причем "Лестер" вполне может навязать борьбе "Манчестер Сити" за "серебро" по итогам сезона. Для этого сегодня желательно побеждать лондонский клуб.
В предыдущем туре Премьер-лиги "Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" в лондонском дерби – 2:2. Голы в составе "Челси" в том матче забивали итальянец бразильского происхождения Жоржиньо (с пенальти) и испанский защитник Сесар Аспиликуэта. Смотрите обзор того поединка:
"Лестер" – "Челси": прогноз
Эксперты считают матч практически равным, хозяева – совсем небольшие фавориты. Коэффициент на победу "Лестера" составляет 2.55, а на победу "Челси" он равен 2.70, на ничью – 3.65. Таким образом, букмекеры посчитали такую вероятность результата поединка: победа "Лестера" 38 процентов, ничья 26 процентов, победа "Челси" 36 процентов.
Также букмекеры считают, что с вероятностью в 56 процентов в сегодняшнем матче будет забито три или больше гола. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.72, а на "меньше 2,5 голов" – 2.20.
Кто забьет гол? Вероятные герои матча в составе "Лестера": Джейми Варди (коэффициент 2.50 на "забьет гол", или вероятность 38 процентов), Айосе Перес (4.00, вероятность 23%) и Джеймс Мэддисон (4.50, вероятность 21%). В составе гостей фавориты на то, чтобы отличиться, следующие: Миши Батшуайи (коэффициент 2.65, вероятность 35%), Виллиан (3.85, 24%) и Каллум Хадсон-Одои (4.75, 20%).
"Лестер" – "Челси": составы
"Челси" входит в ТОП-10 футбольных клубов по оценочной трансферной стоимости всех игроков команды – 843 миллиона евро (девятое место в мировом рейтинге). "Лестер" по этому показателю идет на 18-м месте в мире с ценником 501 миллион евро.
Самый дорогой в составе "Челси" – 28-летний центральный полузащитник Н'Голо Канте, которого оценивают в 100 миллионов евро. Для сравнения, весь состав киевского "Динамо" не дотягивает до этой суммы.
В "Лестере" самый дорогостоящий футболист – 23-летний атакующий полузащитник Джеймс Мэддисон (60 млн евро).
"Лестер" – "Челси": где смотреть
В Украине матч "Лестер" – "Челси" в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, начало трансляции за пять минут до стартового свистка – в 14:25. Смотреть канал Setanta Sports Ukraine можно на сервисе oll.tv.
Спутниковые и другие каналы, которые покажут матч "Лестер" – "Челси":
- Беларусь 5
- BT Sport 1 (Великобритания)
- Cosmote Sport 1 (Греция)
- Digi Sport 1 (Венгрия)
- RMC Sport 1 (Франция)
- Sport 1 (Израиль)
- Sport TV2 (Португалия)
- SportKlub 1 (Хорватия, Черногория, Сербия, Словения)
- SuperSport 2 (Албания)
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