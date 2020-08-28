"Били по ногам и говорили, что карьера закончена": Игрок "МЮ" озвучил свою версию драки с полицией

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр впервые заговорил об инциденте на отдыхе в Греции. Как мы писали ранее, Игрока сборной Англии осудили на 21 месяц за драку с полицейскими и попытку подкупа. Однако футболист в интервью BBC рассказал свою версию произошедшего заявил, что невиновен – он думал, что его похищают.

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Магуайр был в отпуске со своей невестой Ферн, младшей сестрой Дейзи, братом друзьями на острове Миконос. После вечеринки они написали водителю микроавтобуса, чтобы тот забрал их, чтобы отвезти домой. Пока они ждали автобус, двое мужчин подошли к Дейзи и спросили ее, откуда она, а затем девушке стало плохо, она подбежала, едва не потеряв сознание.

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Компания подняла панику и в этот момент к ним подошли трое греков в штатском. Магуайр сказал, что они не пытались спорить или устроить драку, но они были "немного агрессивными".

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После прибытия автобуса они усадили сестру и попросили отвезти их обратно на виллу, откуда планировали отправиться в больницу, но Дейзи сообщила, что ей уже стало лучше. Автобус проехал около 10 минут, остановился и припарковался у дороги. "Мы выглянули наружу, и автобус окружили восемь человек, все в штатском", – признался футболист.

Двери открылись, и Магуайра с его другом выбросили из автобуса. Игрок "МЮ" утверждает, что мужчины ничего им не сказали. Именно в этот момент футболист подумал, что их похищают. Магуайр и его друг побежали к главной дороге, откуда он позвонил своему агенту, чтобы попросить о помощи, оставив сообщения в группе WhatsApp. Вернувшись к автобусу Магуайр заметил, что его и его друга окружили люди и начали приближаться все ближе.

"Мы опустились на колени, подняли руки вверх. И они просто начали нас бить. Одна из моих рук была в наручниках. Они били меня по ногам, говоря, что моя карьера окончена: "Больше никакого футбола", ты больше не будешь играть". Тут я подумал, что нет никаких шансов, что это полиция. Понятия не имею, кто они. Поэтому я попытался убежать. Одной рукой я держал наручники – я двигал рукой. Отсюда и обвинения – это то, что они говорят о сопротивлении аресту, и вот что такое нападение – никаких ударов не было. Я не поверил, что это была полиция", – утверждает футболист.

Затем Магуайра доставили в полицейский участок и поместили в камеру: "В этот момент я почувствовал легкое облегчение, как бы безумно это ни звучало. В камере были другие люди, которые говорили мне успокоиться, и это было похоже на облегчение, потому что я впервые действительно поверил, что нахожусь в тюрьме".

Реклама Гарри Магуайр покидает здание суда в Греции / Фото: Reuters

Отметим, что греческая полиция опровергает эту версию событий и продолжает настаивать на том, что футболист и его друг напали на футболистов, а затем игрок еще и пытался их подкупить.

"Судя по их показаниям, я почти уверен, что они сказали, что я поранил спину и руку полицейского. Я поднял руку в наручниках, когда я пытался убежать, я не понимал, что это была полиция, и думал, что меня похищают. Не думаю, что я причинил ему боль. Скажем так: я не причинил ему столько боли, сколько они меня. Пытался ли я дать взятку? Нет, конечно. Я говорил: "Ты знаешь кто я?" Я знал, что они знали, кто я. За пять минут до того, как меня избили, говоря, что моя карьера окончена, я понял, что они знали, кто я такой. Как только я увидел это заявление... просто смешно. Никакой взятки точно не было. В тот момент мы сидели у входа в тюрьму, мы так обезумели, мы плакали. Мы все еще не верили, где находимся", – добавил спортсмен.

Смотрите, как Магуайр играл против "Севильи" в Лиге Европы:

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