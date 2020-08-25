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Игрока сборной Англии осудили на 21 месяц за драку с полицейскими и попытку подкупа

25 августа, 21:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сторона футболиста уже готовит апелляцию на решение греческого суда

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайр был признан виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, сопротивлении аресту и неоднократных попытках подкупа полицейских в Греции на прошлой неделе, сообщает Goal.com.

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Капитан "МЮ", его брат Джо и их друг Кристофер Шарман предстали перед судом в Греции после инцидента, который произошел рано утром в пятницу, когда Магуайр был в отпуске на острове Миконос с семьей и друзьями.

Полиция Греции заявила, что трое обвиняемых участвовали в ссоре с полицейскими и после того, как они были доставлены в полицейский участок, была предпринята попытка подкупа. Магуайр не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и был представлен своим адвокатом Алексисом Анагностакисом на слушании во вторник, поскольку от него не требовалось личное присутствие.

По информации Dailymail, Магуайр был приговорен к 21 месяцу и 10 дням условно. В "МЮ" отметили, что юристы уже готовят апелляцию из-за количества имеющихся у них доказательств.

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Кстати, хоть мы и писали, что Магуайра не возьмут в сборную из-за нападения на полицейских, сегодня он был включен в заявку команды Гарета Саутгейта на сентябрьские матчи Лиги наций.

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Смотрите, как Магуайр играл против "Севильи" в Лиге Европы:

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суд футболист Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр

Источник: Сегодня|Спорт

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