Игрока сборной Англии осудили на 21 месяц за драку с полицейскими и попытку подкупа

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайр был признан виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, сопротивлении аресту и неоднократных попытках подкупа полицейских в Греции на прошлой неделе, сообщает Goal.com.

Реклама

Капитан "МЮ", его брат Джо и их друг Кристофер Шарман предстали перед судом в Греции после инцидента, который произошел рано утром в пятницу, когда Магуайр был в отпуске на острове Миконос с семьей и друзьями.

Полиция Греции заявила, что трое обвиняемых участвовали в ссоре с полицейскими и после того, как они были доставлены в полицейский участок, была предпринята попытка подкупа. Магуайр не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и был представлен своим адвокатом Алексисом Анагностакисом на слушании во вторник, поскольку от него не требовалось личное присутствие.

По информации Dailymail, Магуайр был приговорен к 21 месяцу и 10 дням условно. В "МЮ" отметили, что юристы уже готовят апелляцию из-за количества имеющихся у них доказательств.

В тренде Легендарный Усейн Болт заразился коронавирусом после вечеринки в честь дня рождения

Кстати, хоть мы и писали, что Магуайра не возьмут в сборную из-за нападения на полицейских, сегодня он был включен в заявку команды Гарета Саутгейта на сентябрьские матчи Лиги наций.

Реклама

Смотрите, как Магуайр играл против "Севильи" в Лиге Европы:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама