Знамений футболист после драки с полицейскими пытался их подкупить

Английский защитник попал в скандал во время отдыха в Греции

Капитан Манчестер Юнайтед Гари Магуайр пытался откупиться от полицейских, чтобы замять скандал с нападением на стражей порядка, сообщает BBC. Напомним, несколько дней назад защитника "МЮ" арестовали за драку и нападение на полицейских. В отношении английского футболиста и еще двух задержанных в Греции возбуждено уголовное дело.

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Кроме Магуайра был задержан его 28-летний брат Джо и 29-летний друг Кристофер Шарман. Все трое обвиняются в неоднократных телесных повреждениях и насилии в отношении государственных служащих. Гарри и Джо Магуайр также обвиняются в попытке подкупа, в дополнение к этому Гарри и Кристофер Шарман обвиняются в оскорблении. Все трое отрицают все обвинения.

Сам Магуайр не присутствовал на судебном заседании, но его сторону представлял отец Алан и один из ведущих адвокатов Греции Алексис Анагностакис, который попросил отсрочки, но судья отклонил его. Кстати, хоть мы и писали, что Магуайра не возьмут в сборную из-за нападения на полицейских, сегодня он был включен в заявку команды Гарета Саутгейта на сентябрьские матчи Лиги наций.

Представитель защиты утверждает, что события произошли из-за того, что сестра Магуайра Дейзи контактировала с группой албанцев, а после этого сразу потеряла сознание. Подсудимые вызвали транспорт и попросили отвезти их в больницу, но вместо этого были доставлены в полицейский участок.

Обвинение утверждает, что Магуайр, его брат и друг затем физически и словесно напали на полицейских. Один полицейский утверждал, что, находясь в полицейском участке, Магуайр сказал: "Вы знаете, кто я? Я капитан "Манчестер Юнайтед", я очень богат, я могу дать вам деньги, я могу заплатить вам, пожалуйста, отпустите нас".

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Его коллега добавил, что Магуайр сказал ему: "Пожалуйста, отпустите меня, я очень богат, я могу заплатить, я лидер "Манчестер Юнайтед".

А вот партнер Магуара по защите Виктор Линделеф стал настоящим героем Швеции. Игрок "Манчестер Юнайтед" помог поймать вора, укравшего сумочку у 90-летней бабушки.

Смотрите, как Магуайр играл против "Севильи" в Лиге Европы:

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