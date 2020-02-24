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Благодаря хитрому пенальти новичка "МЮ" разгромил "Уотфорд": видео голов

24 февраля, 00:22

Бруну Фернандеш эффектно открыл счет своим мячам за "красных дьяволов", а его команда обскакала Моуринью

"Манчестер Юнайтед" обошел "Тоттенхэм" и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, разгромив дома в матче 27-го тура "Уотфорд" – 3:0. У манкунианцев голами отличились Бруну Фернандеш, Марсиаль и Гринвуд, причем для экс-игрока "Спортинга" Фернандеша этот мяч, забитый после рискованного исполнения пенальти, стал дебютным в футболке "красных дьяволов".

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"В лице Фернандеша мы провернули хорошую сделку, – нахваливает новичка Бруну Фернандеша после его гола в ворота "Уотфорда" тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер. – Он перешел в наш клуб и сразу начал приносить пользу, брать игру на себя. Его приход всем придал энергии, это гораздо важнее, чем просто подписать игрока. Многим новичкам нужно время, он же сразу демонстрировал уверенность. На мой взгляд, он сочетает в себе темперамент Верона и его класс, а также игровые качества Скоулза. Бруну сразу проявил себя, постоянно просит пас, диктует ритм игры. Кроме того, он фантастически исполнил пенальти"

Обзор матчаМанчестер Юнайтед – Уотфорд (3:0)

Отметим, что Бруну Фернандеш в матче с "Уотфордом" исполнил заработанный своими же усилиями пенальти необычным способом, который не так давно изобрел итальянский полузащитник "Челси" Жоржиньо. Суть приема – бьющий игрок делает небольшой разбег и прыгает перед самим ударом с "точки", что заставляет вратаря рефлексировать и валиться в один из углов. Правда, не у всех получается в такой манере одурачить голкиперов. Но португальцу из "МЮ" трюк удался!

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Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0
Голы: Фернандеш, 42 (пен), Марсиаль, 58, Гринвуд, 75
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделоф, Магуайр, Шоу – Матич, Фред (Мактоминей, 79), Фернандеш – Гринвуд (Чонг, 80), Марсиаль (Игало, 80), Джеймс
Уотфорд: Фостер – Доусон, Кабаселе, Каткарт, Масина – Капу, Хьюз, Дукуре (Клеверли, 80) – Перейра (Сарр, 69), Динь (Уэлбек, 76), Деулофеу
Предупреждение: Каткарт

Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ26251061-1576
2МАНЧЕСТЕР СИТИ27183668-2957
3ЛЕСТЕР27155754-2750
4ЧЕЛСИ27135945-3744
5МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД27118841-2941
6ТОТТЕНХЭМ27117944-3640
7ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД271010729-2540
8ВУЛВЕРХЭМПТОН27912638-3239
9АРСЕНАЛ27813639-3637
10БЕРНЛИ271141233-3937
11ЭВЕРТОН271061136-4136
12САУТГЕМПТОН271041334-4834
13КРИСТАЛ ПЭЛАС27891024-3233
14НЬЮКАСЛ27871224-4131
15БРАЙТОН276101132-3928
16БОРНМУТ27751526-4326
17АСТОН ВИЛЛА27741634-5225
18ВЕСТ ХЭМ26661430-4524
19УОТФОРД27591324-4324
20НОРВИЧ27461724-5118

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" играл в Лиге Европы с "Брюгге" (1:1)

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видео голов чемпионат Англии Манчестер Юнайтед пенальти Уотфорд

Источник: Сегодня|Спорт

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