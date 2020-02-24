Благодаря хитрому пенальти новичка "МЮ" разгромил "Уотфорд": видео голов

"Манчестер Юнайтед" обошел "Тоттенхэм" и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, разгромив дома в матче 27-го тура "Уотфорд" – 3:0. У манкунианцев голами отличились Бруну Фернандеш, Марсиаль и Гринвуд, причем для экс-игрока "Спортинга" Фернандеша этот мяч, забитый после рискованного исполнения пенальти, стал дебютным в футболке "красных дьяволов".

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"В лице Фернандеша мы провернули хорошую сделку, – нахваливает новичка Бруну Фернандеша после его гола в ворота "Уотфорда" тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер. – Он перешел в наш клуб и сразу начал приносить пользу, брать игру на себя. Его приход всем придал энергии, это гораздо важнее, чем просто подписать игрока. Многим новичкам нужно время, он же сразу демонстрировал уверенность. На мой взгляд, он сочетает в себе темперамент Верона и его класс, а также игровые качества Скоулза. Бруну сразу проявил себя, постоянно просит пас, диктует ритм игры. Кроме того, он фантастически исполнил пенальти"

Обзор матчаМанчестер Юнайтед – Уотфорд (3:0)

Отметим, что Бруну Фернандеш в матче с "Уотфордом" исполнил заработанный своими же усилиями пенальти необычным способом, который не так давно изобрел итальянский полузащитник "Челси" Жоржиньо. Суть приема – бьющий игрок делает небольшой разбег и прыгает перед самим ударом с "точки", что заставляет вратаря рефлексировать и валиться в один из углов. Правда, не у всех получается в такой манере одурачить голкиперов. Но португальцу из "МЮ" трюк удался!

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Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0

Голы: Фернандеш, 42 (пен), Марсиаль, 58, Гринвуд, 75

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделоф, Магуайр, Шоу – Матич, Фред (Мактоминей, 79), Фернандеш – Гринвуд (Чонг, 80), Марсиаль (Игало, 80), Джеймс

Уотфорд: Фостер – Доусон, Кабаселе, Каткарт, Масина – Капу, Хьюз, Дукуре (Клеверли, 80) – Перейра (Сарр, 69), Динь (Уэлбек, 76), Деулофеу

Предупреждение: Каткарт

Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 26 25 1 0 61-15 76 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 27 18 3 6 68-29 57 3 ЛЕСТЕР 27 15 5 7 54-27 50 4 ЧЕЛСИ 27 13 5 9 45-37 44 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 27 11 8 8 41-29 41 6 ТОТТЕНХЭМ 27 11 7 9 44-36 40 7 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 27 10 10 7 29-25 40 8 ВУЛВЕРХЭМПТОН 27 9 12 6 38-32 39 9 АРСЕНАЛ 27 8 13 6 39-36 37 10 БЕРНЛИ 27 11 4 12 33-39 37 11 ЭВЕРТОН 27 10 6 11 36-41 36 12 САУТГЕМПТОН 27 10 4 13 34-48 34 13 КРИСТАЛ ПЭЛАС 27 8 9 10 24-32 33 14 НЬЮКАСЛ 27 8 7 12 24-41 31 15 БРАЙТОН 27 6 10 11 32-39 28 16 БОРНМУТ 27 7 5 15 26-43 26 17 АСТОН ВИЛЛА 27 7 4 16 34-52 25 18 ВЕСТ ХЭМ 26 6 6 14 30-45 24 19 УОТФОРД 27 5 9 13 24-43 24 20 НОРВИЧ 27 4 6 17 24-51 18

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