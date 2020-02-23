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"МанСити" выиграл у "Лестера" битву за серебро: обзор матча чемпионата Англии

23 февраля, 08:27

Гол и лучшие моменты матча 27-го тура чемпионата Англии

В центральном матче 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл своего прямого конкурента на серебряные медали "Лестер" благодаря голу Габриэла Жезуса, который вышел на поле всего за три минуты до этого. Благодаря этой победе "Сити" оторвались от "Лестера" уже на семь баллов.

"Лестер" – "Манчестер Сити" – 0:1
Гол: Габриэл Жезус (80)

"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Фукс (Перес, 90), Рикарду Перейра, Тилеманс, Прат (Джеймс, 85), Мэддисон, Чилуэлл, Ихеаначо (Барнс, 46), Варди.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Лапорт (Отаменди, 58), Менди, Гюндоган, Родри Эрнандес, де Брюйне, Марез, Агуэро (Габриэл Жезус, 77), Бернарду Силва.

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Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" за сумасшедшие деньги нанял адвоката, который блокировал Brexit. Дэвид Панник будет руководить делами клуба в суде.

Также мы писали, что клуб Александра Зинченко могут ждать новые санкции – от снятия очков в Премьер-лиге до ссылки в четвертый английский дивизион. Кроме того, за финансовые махинации "Манчестер Сити" грозит лишение чемпионства-2014.

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Смотрите, как "МанСити" играл с "Шахтером" в Лиге чемпионов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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