Блохин рассказал о главном для Шевченко

Блохин сказал Шеве о главном / Фото: ФФУ

После впечатляющей и суперэмоциональной победы сборной Украины над командой Португалии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 своими мыслями поделились эксперты. В частности бывший главный тренер "сине-желтых" Олег Блохин дал комментарий телеканалу "Футбол".

"Я рад за свою команду, – сказал экс-наставник, подразумевая свою национальную сборную. – Я имею в виду тех ребят, которые играли. Все-таки это уже не моя команда, а команда Шевченко. Поздравляю их с выходом в финальную часть Евро-2020".

Олег Блохин с Андреем Шевченко / Фото: AFP Реклама

Также тренер высказал уверенность, что выход на Евро – не предел для сборной нынешнего созыва. "Останавливаться на достигнутом нельзя. Уже нужно думать о будущем, и теперь главное – удачно выступить в финальном турнире".

Тем временем своими мыслями после поединка на НСК "Олимпийский" поделился и звездный форвард Португалии Криштиану Роналду.

Читайте, как эмоционально на феерическую победу Украины отреагировали соцсети. А посмотреть, как "сине-желтые" добывали историческую "викторию" над португальцами, можно ниже.

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