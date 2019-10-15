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Роналду – о поражении от Украины: "Я разочарован"

15 октября, 11:32

Следующие встречи станут для португальцев финалом

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: AFP

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Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен результатом матча против Украины (1:2) в отборе на чемпионат Европы 2020 года. Украина обыграла действующих чемпионов Европы и досрочно вышла на Евро-2020, а португальцы будут бороться за вторую путевку с Сербией.

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"Я разочарован тем, что мы не победили, но горжусь командой. Мы хорошо играли, но не смогли победить. Теперь мы должны выиграть следующие две встречи, каждая из которых теперь для нас будет похожа на финал", – сказал Роналду.

Также португалец прокомментировал свое очередное достижение. Напомним, в матче против Украины Роналду забил 700-й гол в карьере.

"Не каждый может достичь этой цифры. Спасибо моим товарищам по команде, коллегам и тренерам, которые помогли мне стать тем игроком, которым я являюсь.

Сколько у меня рекордов? Не знаю. Я должен насладиться этим моментом и поблагодарить тех, кто помог мне достичь этой впечатляющей отметки", – цитирует Роналду Goal.

Ранее Тарас Степаненко пожаловался на действия арбитра в матче Украина – Португалия и заявил, что тот делал все, что ему говорил Роналду. Степаненко заработал удаление и пенальти в ворота Украины, который и реализовал португалец.

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Сборная Украины Криштиану Роналду сборная Португалии Евро-2020

Источник: Советский спорт

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