Блондинка с финала Лиги чемпионов в эротичном бикини назвала девушку, которой она одержима

Знаменитая блондинка Кинси Волански, выбежавшая на поле в финале прошлой Лиги чемпионов, снова привлекла к себе внимание. Знаменитая на весь мир девушка сделала это не только новыми откровенными фото, но и признанием, прозвучавшим из ее уст.

Сперва пышногрудая Кинси Волански показала свои яркие кадры под пальмой в эротичном бикини. А потом произошло нечто интересное. "Люблю тебя", – написала в комментариях под фото Кинси известная модель Стефани Гурзански. И Волански ответила ей, признавшись: "Я одержима тобой".

Кинси Волански

Фолловеры девушек теперь гадают, игра ли это на публику с целью привлечь к себе дополнительное внимание, или же реальное проявление чувств. Отметим, что Кинси Волански несколько лет встречалась с российским пранкером Виталием Здоровецким, который и сподвиг ее выбежать на поле полуголой в финале ЛЧ-2019 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Однако в конце прошлого года стало известно, что Кинси и Виталий расстались.

Надо понимать, сейчас сердце блондинки с финала Лиги чемпионов принадлежит сексапильной Стефани Гурзански.

Стефани Гурзански

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Напомним, что буквально за сутки после знаменитого выбегания на поле в матче "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" количество подписчиков Кинси Волански в Instagram выросло с 300 тысяч до 2,5 миллионов. Сейчас у девушки уже 3,7 миллиона фолловеров. Армия Instagram-поклонников Стефани Гурзански составляет 1,6 млн человек.

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