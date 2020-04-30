BMW экс-футболиста "Барселоны" попал в ДТП в России, уходя от полицейской погони

Амир Натхо дал машину своему другу, и тот спровоцировал крупную аварию. Без "левых" номеров не обошлось

Бывший полузащитник молодежного состава "Барселоны", московских ЦСКА и "Локомотива", а также "Евпатории" россиянин Амир Натхо, выступающий сейчас за эстонский "Нымме Калью", оказался фигурантом скандального ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против". Ранее мы писали, что российский клуб оштрафует футболиста за критику Путина.

"Вечером 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить красный BMW. Водитель останавливаться отказался, и началась погоня, которая закончилась массовой аварией. Позже выяснилось, что это BMW Амира Натхо (правда, оформлена машина на его родственника) – бывшего игрока "Дружбы", "Локомотива", ЦСКА и "Барселоны". Однако, по предварительным данным, за рулем был не сам Амир, а его друг – еще один экс-игрок "Дружбы" Алан Хаконов. По крайней мере, именно ему Амир дал машину покататься. После ДТП водитель BMW хотел скрыться с места аварии, но был задержан. При этом на автомобиле были "левые" номера – официально такие номера числятся за "мерседесом". Владелец же "мерседеса" утверждает, что он много раз жаловался в ГИБДД на "машину-двойник" из-за постоянно приходящих штрафов, но его никто не слушал", – сообщает источник

Авария в Краснодаре. Видео: "Мутко против"

Авария с машиной Натхо. Видео: "Типичный Краснодар"

Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве с BMW, летящим по тротуару: появились подробности и видео с места аварии

Ранее сообщалось, что бывшего футболиста "Ворсклы" посадили на четыре года за смертельное ДТП с экс-игроком сборной Украины. Руслан Левига не признал себя виновным в аварии, в которой погиб Сергей Закарлюка.

Реклама

Смотрите, как в России произошло ДТП с участием пассажирских суден

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама