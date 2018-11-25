"Бока Хуниорс" требует присудить "Ривер Плейт" техническое поражение в финале Кубка Либертадорес

"Бока Хуниорс" будет требовать присудить "Ривер Плейт" техническое поражение в ответном матче финала Кубка Либертадорес. Об этом сообщает испанское издание Marca. Напомним, незадолго до начала матча болельщики "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Боки".

По имеющимся данным, футболисты возмущены тем, что их хотели заставить играть еще вчера. Не согласны они и с тем, что матч был перенесен всего на 24 часа. Ранее свое возмущение в комментарии журналистам выразил форвард Карлос Тевес. Добавим, что капитану "Бока Хуниорс" Пабло Пересу попал осколок стекла в глаз.

Клуб провел консультации с юристами и решил добиваться технического поражения, аргументируя это тем, что клуб-хозяин несет ответственность за происходящее вокруг стадиона, согласно регламенту соревнований.

Матч был перенесен на воскресенье на 22.00 по киевскому времени. При этом, как сообщалось ранее, игра может не состояться и сегодня.

Напомним, первый матч, который состоялся 11 ноября на стадионе "Альберто Армандо", завершился со счетом – 2:2. Игра прошла на день позже из-за сильного дождя.