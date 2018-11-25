"Бока Хуниорс" требует присудить "Ривер Плейт" техническое поражение в финале Кубка Либертадорес

Вчера, 15:36

Юристы утверждают, что клуб-хозяин несет ответственность за происходящее вокруг стадиона

Фото AFP
Фото AFP

"Бока Хуниорс" будет требовать присудить "Ривер Плейт" техническое поражение в ответном матче финала Кубка Либертадорес. Об этом сообщает испанское издание Marca. Напомним, незадолго до начала матча болельщики "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Боки".

По имеющимся данным, футболисты возмущены тем, что их хотели заставить играть еще вчера. Не согласны они и с тем, что матч был перенесен всего на 24 часа. Ранее свое возмущение в комментарии журналистам выразил форвард Карлос Тевес. Добавим, что капитану "Бока Хуниорс" Пабло Пересу попал осколок стекла в глаз.

Клуб провел консультации с юристами и решил добиваться технического поражения, аргументируя это тем, что клуб-хозяин несет ответственность за происходящее вокруг стадиона, согласно регламенту соревнований.

Матч был перенесен на воскресенье на 22.00 по киевскому времени. При этом, как сообщалось ранее, игра может не состояться и сегодня.

Напомним, первый матч, который состоялся 11 ноября на стадионе "Альберто Армандо", завершился со счетом – 2:2. Игра прошла на день позже из-за сильного дождя. 
футбол, Ривер Плейт, Бока Хуниорс, Кубок Либертадорес

Вы сейчас просматриваете новость ""Бока Хуниорс" требует присудить "Ривер Плейт" техническое поражение в финале Кубка Либертадорес". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Осколки в глазу, угрозы от главы ФИФА и 29 задержанных: все о скандале с финалом Кубка Либертадорес

Вчера, 11:09

Матч перенесли на воскресенье, а "Ривер Плейт" был готов поддержать "Боку Хуниорс" в случае отказа от участия в матче

Футбол

Автобус "Бока Хуниорс" едет к стадиону. Фото AFP

Финал Кубка Либертадорес под угрозой: на футболистов "Бока Хуниорс" совершено нападение

24 Ноября, 22:10

Болельщики напали на автобус с футболистами, несколько игроков получили повреждения
Загрузка...

Футбол

Капитан "Ривер Плейт" Хонатан Майдана не успел за Карлосом Тевесом из "Бока Хуниорс". Фото AFP

Команда капитана из Харькова дважды отыгралась в финале Кубка Либертадорес

12 Ноября, 22:29

В первом матче "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" расписали боевую ничью

Футбол

Стадон "Бомбонера" залило водой. Фото AFP

Почему не состоялся финал Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе

11 Ноября, 10:22

Ливень не позволил провести матч "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт"

Футбол

Результат ссоры футбольных фанатов. Фото twitter.com/golazoargentino

В Аргентине спор футбольных фанатов завершился поджогом дома

7 Ноября, 19:47

Болельщики поспорили о победителе Кубка Либертадорес, после чего один из них сжег дом другого

Футбол

Кристиан Попиела. Фото ФК "Кальяри"

Сразу два смертельных ДТП случилось с участием футболистов

10 Сентября, 22:44

В Польше насмерть разбился экс-игрок "Кальяри", а в Аргентине бывший талант стал виновником двух смертей
Загрузка...