Боксерская драка жен экс-игроков "Динамо" завершилась страстным поцелуем

Самые горячие девушки украинского футбола взорвали интернет очередным откровенным видео

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк. Фото: Instagram

Экс-супруга бывшего защитника киевского "Динамо" Виталия Мандзюка Анна и ее подруга – жена еще одного экс-динамовца Николая Морозюка Ирина – продолжают эпатировать публику. В этот раз девушки выложили в Instagram видео намечавшейся было между ними боксерской драки. Как Анна, так и Ирина приняли боевые стойки. Обе надели боксерские перчатки. При этом Анна даже замахнулась на Ирину правым кулаком.

"Ждали наш спарринг с Ириной Морозюк?" – написала в посте Анна Мандзюк.

Однако боксерский поединок девушек закончился, даже не начавшись – Анна и Ирина слились в страстном поцелуе.

25 Июл 2019 в 2:40 PDT INSTAGRAM (@aantik)

Отметим, что самые эпатажные девушки украинского футбола ранее уже не раз взрывали интернет. Например, когда Ирина Морозюк показала себя под струей воды в душевой кабинке, Анна Мандзюк написала ей: "Я все-таки тебя люблю чуть больше, чем просто как подругу".

Как мы писали ранее, экс-защитник "Динамо" расстался со своей женой: прозвучало признание Анны Мандзюк. Девушка подтвердила информацию о разрыве с Виталием, отвечая на вопросы фанатов в Instagram. По словам Анны, сейчас бывшие супруги – просто друзья. "Давайте раз и навсегда закроем этот вопрос! Мы с Виталиком дружим, у нас прекрасный сын, который тоже читает нас! Прошу понять и больше не задавать этих вопросов!", – написала девушка в своем Instagram. Стоит отметить, что пара поженилась 10 лет назад. У Виталия и Анны есть сын Артем.

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк. Фото Instagram



Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

Также сообщалось, что жена экс-капитана "Динамо", оголив грудь, порассуждала о равенстве полов. "Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов. Они за эгалитарность. Хотят сексуального равенства и т.д. Но я вообще этого прикола не понимаю, – заявил Ирина Морозюк. - Представляю такую ситуацию: выхожу с моим мужчиной с маркета, он дает мне пакет и говорит: "Тащи, малая, ты ж за равноправие! Я предпочту все-таки готовить борщ, чем брать на себя ответственность обеспечивать семью".

Смотрите, как Ирина Морозюк грудью открывает бутылку

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

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