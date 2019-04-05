Более 30 тысяч болельщиков ожидается на "украинском класико" в Харькове

Четвертьфинальный поединок Кубка Украины пройдут в воскресенье на стадионе "Металлист"

Постер матча "Шахтер" - "Динамо".

Более 30 тысяч болельщиков ожидается на "украинском класико" в Харькове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/783/297/5ca783297da73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/783/297/5ca783297da73.jpg 2019-04-05T19:32:56+03:00 Футбол Четвертьфинальный поединок Кубка Украины пройдут в воскресенье на стадионе "Металлист"

В воскресенье, в 17:00 в Харькове на стадионе "Металлист" состоится главный матч украинской футбольной весны. Этот поединок называют скрытым финалом Кубка Украины: "Шахтер" примет "Динамо" в четвертьфинале. "Горняки" – фавориты, вероятность прохода "Шахтера" в полуфинал букмекеры оценивают в 66 процентов. На стороне "горняков" – достижения в турнире: 12 выигранных Кубков против 11 – у киевлян. Но в пользу "Динамо" – статистика личных встреч Александра Хацкевича и Паулу Фонсеки. Португальский тренер "Шахтера" выиграл 3 из 9 матчей, тогда как в активе наставника динамовцев – 5 побед над визави. Еще в одной игре была зафиксирована ничья, но в этот раз ничьей быть не может никак.

Как сообщает официальный Twitter "Шахтера", на "украинском класико" ожидается более 30 тысяч болельщиков! Отметим, что три дня назад было продано 17 тысяч билетов на матч "Шахтер" – "Динамо".

7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

Кстати, "Шахтер" перед матчем с "Динамо" выставит Кубок Украины для харьковчан. Трофей будет показан болельщикам в клубном фан-шопе на стадионе "Металлист" 7 апреля с 14:00 до 17:00.

Напомним, что ранее предстоящий матч прокомментировал экс-футболист обеих команд Владимир Езерский: "Хотелось, чтобы "Шахтер" и "Динамо" встретились ближе к финалу Кубка". Бывший защитник считает, что в текущем сезоне будет шанс у менее сильных команд попасть в финал и выиграть трофей.

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