Более двух тысяч болельщиков приедут из Германии на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове
Команды сыграют между собой 14 февраля на стадионе "Металлист"
Матч 1/16 финала донецкого "Шахтера" и "Айнтрахта" из Франкфурта в Харькове на стадионе "Металлист" посетит около 2 300 болельщиков из Германии. Об этом сообщает официальный аккаунт донецкого клуба в Twitter. Напомним, матч состоится 14 февраля и начнется в 22:00. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляций с видео голов и описанием всех опасных моментов. Ответная встреча состоится 21 февраля во Франкфурте.
Напомним, что накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.
В начале прошлой недели Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".
А перед этим "Шахтер" отдал защитника в аренду аутсайдеру чемпионата России. Ранее Олег Данченко уже играл в России в составе "Анжи".
Добавим, что билеты на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" поступили в свободную продажу еще в середине января. Попасть на первый официальный матч "горняков" в 2019 году можно за 50 грн, а самый дорогой пропуск в Sky Box стоит 4 500 и 6 000 гривен.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Более двух тысяч болельщиков приедут из Германии на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возможный состав "Шахтера" на игру с "Айнтрахтом" от эксперта Сергея Морозова
Паулу Фонсека на сборах экспериментирует с составом
"Шахтер" разгромил "Ботев" в товарищеском матче
В ворота болгарской команды "горняки" забили шесть мячей
Тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер: "Шахтер" штудируем детально"
Наставник франкфуртцев прокомментировал игру с "Боруссией" и отвесил комплимент "горнякам"
В гостях у соперника "Шахтера": "Будь готов к вторжению!"
Новости "Айнтрахта" - защитника прикупили, лидера остановили, бомбардира подтянули