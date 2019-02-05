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Более двух тысяч болельщиков приедут из Германии на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове

Сегодня, 12:39

Команды сыграют между собой 14 февраля на стадионе "Металлист"

Фото: Twitter
Более двух тысяч болельщиков приедут из Германии на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/967/6ec/5c59676ec3f33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/967/6ec/5c59676ec3f33.jpg Футбол Команды сыграют между собой 14 февраля на стадионе "Металлист"

Матч 1/16 финала донецкого "Шахтера" и "Айнтрахта" из Франкфурта в Харькове на стадионе "Металлист" посетит около 2 300 болельщиков из Германии. Об этом сообщает официальный аккаунт донецкого клуба в Twitter. Напомним, матч состоится 14 февраля и начнется в 22:00. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляций с видео голов и описанием всех опасных моментов. Ответная встреча состоится 21 февраля во Франкфурте.

Напомним, что накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

В начале прошлой недели Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".

А перед этим "Шахтер" отдал защитника в аренду аутсайдеру чемпионата России. Ранее Олег Данченко уже играл в России в составе "Анжи".

Добавим, что билеты на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" поступили в свободную продажу еще в середине января. Попасть на первый официальный матч "горняков" в 2019 году можно за 50 грн, а самый дорогой пропуск в Sky Box стоит 4 500 и 6 000 гривен.

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Тег футбол, болельщики, Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт

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Сегодня|Спорт

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