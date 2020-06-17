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Болельщики на скорой помощи: массовое нарушение карантина на матче "Минай" – "Динамо"

17 июня, 14:51

Олег Люлька Олег Люлька

На полуфинальном поединке Кубка Украины под Ужгородом собрались сотни фанатов у кромки поля

Полуфинальный матч Кубка Украины "Минай" – "Динамо", проходящий в статусе поединка при пустых трибунах, в реальности собрал весьма внушительное количество болельщиков на арене в селе Минай с населением в три тысячи человек под Ужгородом. "Минай" – "Динамо" видео матча Кубка Украины.

Сотни болельщиков "Миная", а также фанаты киевского "Динамо" во время матча подтянулись к полю – только за игрой они наблюдали не с трибун, а из-за прозрачного и чисто символического заборчика, расположенного в нескольких метрах от газона. Многие фанаты, чтобы видимость была получше, взобрались на машину скорой помощи и другие авто, расположенные по соседству с полем.

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Отметим, что большинство болельщиков наблюдали за игрой "Минай" – "Динамо" без масок на лицах, а также без соблюдения социальной дистанции. "Массовое нарушение карантина", – пишут пользователи соцсетей.

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Ранее мы писали, что стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков. По словам президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, речь идет о заполнении арен на 10-25 процентов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин футбол болельщики фанаты чемпионат Украины Динамо Киев Кубок Украины Минай

Источник: Сегодня|Спорт

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