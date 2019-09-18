Болельщики жестоко оскорбили Неймара и хотят, чтобы он убрался из "ПСЖ"

Неймар / Фото: AFP

Французский ПСЖ готов принять мадридский Реал в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Перед матчем болельщики французского клуба выразили свое недовольство Неймару. Ранее мы писали, что у"ПСЖ" серьезные проблемы перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом"

За день до матча, возле арены Парк де Пренс, фанаты оставили несколько посланий бразильскому игроку. По информации AS, болельщики написали "Неймар, убирайся" и "Неймар – сукин сын".

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Ранее сообщалось, что боссы "ПСЖ" встретились с ультрас и попросили болельщиков перестать оскорблять игрока, который минувшим летом прилагал все усилия, чтобы вернуться в "Барселону".

Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – Килиана Мбаппе.

Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.

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