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Большая распродажа "Барселоны": среди 12 ненужных оказались даже Ракитич и Видаль

24 июля, 16:15

Елена Павлова Елена Павлова

Главный тренер команды Энрике Сетьен на них больше не рассчитывает

После того, как "Барселона" впервые за шесть лет осталась без трофея в Испании, в клубе намерены серьезно обновить состав в предстоящее летнее трансферное окно – сообщает Marca. Также к большой распродаже подтолкнули большие убытки каталонского клуба из-за простоя, связанного с пандемией коронавируса.

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По информации источника, "сине-гранатовые" хотят продать сразу 12 футболистов. Среди них: вратарь Нето, защитники Нелсон Семеду, Самуэль Юмтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также нападающие Мартин Брайтвайт и Усман Дембеле. В списке также присутствуют игроки, которые в настоящее время находятся в аренде в других командах: защитник Жан-Клер Тодибо и хавбеки Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Филиппе Коутиньо.

Иван Ракитич

Иван Ракитич / Фото: Reuters

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Отмечается, что чистка состава не только принесет "Барселоне" средства, но и избавит от игроков, в которых клуб более не уверен. Главный тренер команды Энрике Сетьен на них также не рассчитывает.

Последний шанс каталонского клуба спасти сезон – это выиграть Лигу чемпионов. Домашний поединок с "Наполи" должен состоятся уже 8 августа, однако из-за коронавируса ответный матч "Барселоны" в Лиге чемпионов может пройти не в Испании. В первой встрече 1/8-й плей-офф турнира испанская команда в гостях сыграла вничью 1:1.

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распродажа Барселона чемпионат Испании Артуро Видаль Иван Ракитич

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