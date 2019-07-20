"Боруссия" и "Ливерпуль" устроили голевую феерию в США: обзор матча

Гранды европейского футбола пересеклись во время турне по США

"Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия" в Нотр-Даме (Индиана, США) провели товарищеский матч. Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:2. Счет в матче на третьей минуте открыла "Боруссия" после точного удара Пако Алькасера. До перерыва Харри Уилсон сравнял счет. В начале второго тайма Томас Делейни и Якоб Брун-Ларсен забили по мячу в ворота англичан. Итоговый счет на 75-й минуте установил 18-летний форвард "Ливерпуля" Риан Брюстер.

"Ливерпуль" – "Боруссия" – 2:3

Голы: Уилсон (35), Брюстер (75, пен) – Алькасер (3), Делейни (53), Брун-Ларсен (58)

Ранее мы писали, что экс-игрок "Ливерпуля" жестоко наказан за ставки. Даниэль Старридж дисквалифицирован и оштрафован на 75 тысяч фунтов. Английская футбольная ассоциация провела расследование, проверяя сообщения и звонки футболиста.

Также мы писали, что больной раком 8-летний мальчик сыграл против бывшей команды Ярмоленко. Мальчик помог разыграть мяч и был заменен под аплодисменты болельщиков и футболистов.

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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