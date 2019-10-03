"Бояться "Лугано"? Не сомневаюсь в "Динамо": прогноз обладателя "Золотого мяча" на матч Лиги Европы

Игорь Беланов

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Легендарный футболист Игорь Беланов, выигрывавший "Золотой мяч"-1986, поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды "Динамо" против швейцарского "Лугано" в групповом турнире Лиги Европы в четверг, 3 октября. Онлайн Лугано Динамо смотрите в трансляции на нашем сайте.

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Игорь Беланов. Фото ФФУ

"Нет смысла даже сравнивать силу двух команд, – считает Игорь Беланов. – Даже в своем не в столь сильном чемпионате "Лугано" после 9 туров идет на предпоследнем месте. А "Динамо" после небольшого кризиса постепенно выходит на свой прежний уровень. И в связи с этим хочу поздравить Лешу Михайличенко, что утрясли все проблемы, ребята уже понимают требования главного тренера, команда адаптировалась под его видение футбола, который должен демонстрировать столь "славетный" клуб. Если уж бояться "Лугано", то о чем можно тогда говорить? Однозначно "Динамо" фаворит этой пары, и я не сомневаюсь в победе киевлян", – заявил Игорь Беланов

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Отметим, что с 2003 по 2004 год Игорь Беланов был одним из владельцев и президентом футбольного клуба "Виль", который в этот период завоевал единственный трофей в своей истории – кубок Швейцарии.

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