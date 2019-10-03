Михайличенко продолжит суперсерию, Цыганков забьет: прогноз на матч "Лугано" – "Динамо"

Аналитики прочат "Динамо" пятую кряду победу в игре Лиги Европы против швейцарского "Лугано", которая пройдет в Санкт-Галлене в четверг, 3 октября. Начало – в 22:00. Онлайн трансляцию Лугано Динамо смотрите на нашем сайте.

На победу "Динамо" аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 1.88, на ничью – 3.55, на победу "Лугано" – 4.4. Таким образом вероятность выигрыша матча Лиги Европы киевлянами оценивается в 51 процент, мирного исхода – в 27 процентов, а выигрыша швейцарского клуба – в 22 процента.

Напомним, "Лугано" занимает предпоследнее, девятое, место в чемпионате Швейцарии. "Динамо" идет третьим в УПЛ. После обыгрыша "Мальме" (1:0) команда Алексея Михайличенко добыла победы над "Ворсклой" (5:0), "Мариуполем" (1:0) и "Днепром-1" (2:0). Общий счет – 9:0.

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Правда, последняя игра киевлян ознаменовалась скандалом. Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в матче с "Днепром-1",заявив: "Это цирк!"

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По мнению экспертов, наиболее вероятный счет матча "Лугано" – "Динамо" 3 октября – 1:0 в пользу киевлян. Коэффициент на такой исход равен 5.5.

Виктор Цыганков / Фото: AFP

Наиболее вероятные авторы голов "Динамо" в игре с "Лугано"

Цыганков – 3.50 (коэффициент на гол)

Вербич – 3.80

Беседин – 4.00

Гармаш – 4.50

Буяльский – 6.5

Отметим, что перед игрой в Швейцарии Михайличенко заявил: "Лугано" в чемпионате и Лиге Европы – разные команды". Таким образом главный тренер "Динамо" предостерег своих игроков от недооценки соперника, крайне неудачно выступающего в своем национальном первенстве.

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