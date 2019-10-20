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Бойкая "старушка" взяла свое: "Ювентус" дожал "Болонью" и продолжил свою серию без поражений

20 октября, 09:00

Сегодня | Спорт

Роналду получил футболку "700" из рук президента клуба

Голы Роналду и Пьянича принесли туринцам победу

Голы Роналду и Пьянича принесли туринцам победу / Фото: Reuters

"Ювентус" добыл пятую кряду победу в Серии А – дома Старая Синьора, дожала "Болонью" 2:1. Смотрите расписание и результаты 8 тура чемпионата Италии. Но сказать, что эти три очка дались сильнейшей команде Апеннин легко, было бы преувеличением. На удар Криштиану Роналду в ближний угол на 19 минуте своим точным обводящим семь минут спустя ответил Данило. В дальнейшем хозяева создали еще немало моментов, но самоотверженно в "рамке" в этот вечер трудился Скорупски.

Смотрите обзор матча 8 тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Болоньей".

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Единственную ошибку вратарь гостей допустил на 54 минуте после комбинации, которую заканчивал Пьянич. Этот мяч и стал решающим в поединке, хотя "Болонья" пошла на штурм в компенсированное время, и фаворита спасли перекладина и классный сейв Буффона. Теперь туринцы, у которых уже 8-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате Италии, опережают ближайшего преследователя, "Интер", на четыре очка. Но у миланцев еще игра в запасе.

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Роналду, забивший Украине в отборе к Евро-2020 700-й гол в карьере, перед началом противостояния с "Болоньей" получил из рук президента "Ювентуса" Андреа Аньелли памятную футболку с цифрой "700".

Ранее мы писали, журналисты засняли, как Роналду поцеловал одноклубника. Так португальский футболист подшутил над Пауло Дибалой.

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