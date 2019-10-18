Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": расписание и результаты чемпионата Италии

/ Фото: Reuters

В Италии начнутся поединки внутреннего первенства, в которых "Ювентус" попробует продолжить свою серию без поражений в матче с Болоньей. А вот "Интер" встретится с "Сассуоло". Ранее мы писали, что журналисты засняли, как Роналду поцеловал одноклубника.

19 октября, суббота

16:00 "Лацио" – "Аталанта" ТК: "Футбол 2"

19:00 "Наполи" – "Верона" ТК: "Футбол 1"

21:45 "Ювентус" – "Болонья" ТК: "Футбол 1"

20 октября, воскресенье

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13:30 "Сассуоло" – "Интер" ТК: "Футбол 2"

16:00 "Сампдория" – "Рома" ТК "Футбол 1"

16:00 "Удинезе" – "Торино" (oll.tv)

16:00 "Кальяри" – "Спал" (oll.tv)

19:00 "Парма" – "Дженоа" (oll.tv)

21:45 "Милан" – "Лечче" ТК "Футбол 2"

21:45 "Брешия" – "Фиорентина" (oll.tv)

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 7 6 1 0 13-6 19 2 ИНТЕР 7 6 0 1 14-4 18 3 АТАЛАНТА 7 5 1 1 18-10 16 4 НАПОЛИ 7 4 1 2 15-10 13 5 РОМА 7 3 3 1 12-10 12 6 ЛАЦИО 7 3 2 2 13-6 11 7 КАЛЬЯРИ 7 3 2 2 10-7 11 8 ФИОРЕНТИНА 7 3 2 2 12-10 11 9 ТОРИНО 7 3 1 3 10-10 10 10 ВЕРОНА 7 2 3 2 6-5 9 11 БОЛОНЬЯ 7 2 3 2 9-9 9 12 ПАРМА 7 3 0 4 8-10 9 13 МИЛАН 7 3 0 4 6-9 9 14 УДИНЕЗЕ 7 2 1 4 3-6 7 15 САССУОЛО 6 2 0 4 11-12 6 16 БРЕШИА 6 2 0 4 7-9 6 17 СПАЛ 7 2 0 5 6-13 6 18 ЛЕЧЧЕ 7 2 0 5 7-15 6 19 ДЖЕНОА 7 1 2 4 8-15 5 20 САМПДОРИЯ 7 1 0 6 4-16 3

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Также мы писали, что девушка Роналду в обтягивающих штанах похвасталась сексуальной фигурой. Джорджина Родригес поддерживает прекрасную форму.

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