Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": расписание и результаты чемпионата Италии

В Италии начнутся поединки внутреннего первенства, в которых "Ювентус" попробует продолжить свою серию без поражений в матче с Болоньей. А вот "Интер" встретится с "Сассуоло". Ранее мы писали, что журналисты засняли, как Роналду поцеловал одноклубника.
19 октября, суббота
16:00 "Лацио" – "Аталанта" ТК: "Футбол 2"
19:00 "Наполи" – "Верона" ТК: "Футбол 1"
21:45 "Ювентус" – "Болонья" ТК: "Футбол 1"
20 октября, воскресенье
13:30 "Сассуоло" – "Интер" ТК: "Футбол 2"
16:00 "Сампдория" – "Рома" ТК "Футбол 1"
16:00 "Удинезе" – "Торино" (oll.tv)
16:00 "Кальяри" – "Спал" (oll.tv)
19:00 "Парма" – "Дженоа" (oll.tv)
21:45 "Милан" – "Лечче" ТК "Футбол 2"
21:45 "Брешия" – "Фиорентина" (oll.tv)
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|2
|ИНТЕР
|7
|6
|0
|1
|14-4
|18
|3
|АТАЛАНТА
|7
|5
|1
|1
|18-10
|16
|4
|НАПОЛИ
|7
|4
|1
|2
|15-10
|13
|5
|РОМА
|7
|3
|3
|1
|12-10
|12
|6
|ЛАЦИО
|7
|3
|2
|2
|13-6
|11
|7
|КАЛЬЯРИ
|7
|3
|2
|2
|10-7
|11
|8
|ФИОРЕНТИНА
|7
|3
|2
|2
|12-10
|11
|9
|ТОРИНО
|7
|3
|1
|3
|10-10
|10
|10
|ВЕРОНА
|7
|2
|3
|2
|6-5
|9
|11
|БОЛОНЬЯ
|7
|2
|3
|2
|9-9
|9
|12
|ПАРМА
|7
|3
|0
|4
|8-10
|9
|13
|МИЛАН
|7
|3
|0
|4
|6-9
|9
|14
|УДИНЕЗЕ
|7
|2
|1
|4
|3-6
|7
|15
|САССУОЛО
|6
|2
|0
|4
|11-12
|6
|16
|БРЕШИА
|6
|2
|0
|4
|7-9
|6
|17
|СПАЛ
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|18
|ЛЕЧЧЕ
|7
|2
|0
|5
|7-15
|6
|19
|ДЖЕНОА
|7
|1
|2
|4
|8-15
|5
|20
|САМПДОРИЯ
|7
|1
|0
|6
|4-16
|3
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