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Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": расписание и результаты чемпионата Италии

18 октября, 22:59

"Ювентус" примет "Болонью" в субботу

/ Фото: Reuters

В Италии начнутся поединки внутреннего первенства, в которых "Ювентус" попробует продолжить свою серию без поражений в матче с Болоньей. А вот "Интер" встретится с "Сассуоло". Ранее мы писали, что журналисты засняли, как Роналду поцеловал одноклубника.

19 октября, суббота

16:00 "Лацио" – "Аталанта" ТК: "Футбол 2"

19:00 "Наполи" – "Верона" ТК: "Футбол 1"

21:45 "Ювентус" – "Болонья" ТК: "Футбол 1"

20 октября, воскресенье

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13:30 "Сассуоло" – "Интер" ТК: "Футбол 2"

16:00 "Сампдория" – "Рома" ТК "Футбол 1"

16:00 "Удинезе" – "Торино" (oll.tv)

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16:00 "Кальяри" – "Спал" (oll.tv)

19:00 "Парма" – "Дженоа" (oll.tv)

21:45 "Милан" – "Лечче" ТК "Футбол 2"

21:45 "Брешия" – "Фиорентина" (oll.tv)

МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС761013-619
2ИНТЕР760114-418
3АТАЛАНТА751118-1016
4НАПОЛИ741215-1013
5РОМА733112-1012
6ЛАЦИО732213-611
7КАЛЬЯРИ732210-711
8ФИОРЕНТИНА732212-1011
9ТОРИНО731310-1010
10ВЕРОНА72326-59
11БОЛОНЬЯ72329-99
12ПАРМА73048-109
13МИЛАН73046-99
14УДИНЕЗЕ72143-67
15САССУОЛО620411-126
16БРЕШИА62047-96
17СПАЛ72056-136
18ЛЕЧЧЕ72057-156
19ДЖЕНОА71248-155
20САМПДОРИЯ71064-163

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Также мы писали, что девушка Роналду в обтягивающих штанах похвасталась сексуальной фигурой. Джорджина Родригес поддерживает прекрасную форму.

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чемпионат Италии Ювентус Турин Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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