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Бразильский клуб согласился заплатить за полузащитника "Динамо" требуемую сумму

Сегодня, 14:57

Бразильский полузащитник так и не заиграл в "Динамо" и близок к возвращению на родину

Че Че
Че Че. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Бразильский клуб согласился заплатить за полузащитника "Динамо" требуемую сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e15/ac1/5c9e15ac1cb50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e15/ac1/5c9e15ac1cb50.jpg Футбол Бразильский полузащитник так и не заиграл в "Динамо" и близок к возвращению на родину

Как сообщает Sigapeternoblog.blogspot.com, "Сан-Паулу" за пять дней до закрытия бразильского трансферного окна согласился на полноценный трансфер из киевского "Динамо" полузащитника Че Че с уплатой требуемой киевлянами суммы.

Напомним, ранее "Сан-Паулу" хотел арендовать игрока, но "Динамо" нацеливалось исключительно на продажу. При этом киевляне желали вернуть деньги, за которые футболист был куплен у "Палмейраса" – 4,8 миллиона евро. Похоже, настойчивость украинского гранда на переговорах дала результат.

Источник утверждает, что последнее предложение бразильского клуба содержит цифру 5 млн евро, и окончательное соглашение будет достигнуто сегодня.

Напомним, что Че Че перебрался в "Динамо" прошлым летом, сыграв 15 матчей за команду (1 ассист), однако сейчас тренируется с дублем киевлян.

Ранее мы писали, что болельщики "Динамо" требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца. Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен".

Напомним, что другой бразильский полузащитник "Динамо" Витор Буэно отказался возвращаться на родину из-за высокой зарплаты в Киеве

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, чемпионат Бразилии, Сан-Паулу, Че Че

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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