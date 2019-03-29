Бразильский клуб согласился заплатить за полузащитника "Динамо" требуемую сумму
Бразильский полузащитник так и не заиграл в "Динамо" и близок к возвращению на родину
Как сообщает Sigapeternoblog.blogspot.com, "Сан-Паулу" за пять дней до закрытия бразильского трансферного окна согласился на полноценный трансфер из киевского "Динамо" полузащитника Че Че с уплатой требуемой киевлянами суммы.
Напомним, ранее "Сан-Паулу" хотел арендовать игрока, но "Динамо" нацеливалось исключительно на продажу. При этом киевляне желали вернуть деньги, за которые футболист был куплен у "Палмейраса" – 4,8 миллиона евро. Похоже, настойчивость украинского гранда на переговорах дала результат.
Источник утверждает, что последнее предложение бразильского клуба содержит цифру 5 млн евро, и окончательное соглашение будет достигнуто сегодня.
Напомним, что Че Че перебрался в "Динамо" прошлым летом, сыграв 15 матчей за команду (1 ассист), однако сейчас тренируется с дублем киевлян.
Ранее мы писали, что болельщики "Динамо" требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца. Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен".
Напомним, что другой бразильский полузащитник "Динамо" Витор Буэно отказался возвращаться на родину из-за высокой зарплаты в Киеве.
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