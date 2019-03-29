Бразильский клуб согласился заплатить за полузащитника "Динамо" требуемую сумму

Бразильский полузащитник так и не заиграл в "Динамо" и близок к возвращению на родину

Че Че. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бразильский клуб согласился заплатить за полузащитника "Динамо" требуемую сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e15/ac1/5c9e15ac1cb50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e15/ac1/5c9e15ac1cb50.jpg 2019-03-29T14:57:09+02:00 Футбол Бразильский полузащитник так и не заиграл в "Динамо" и близок к возвращению на родину

Как сообщает Sigapeternoblog.blogspot.com, "Сан-Паулу" за пять дней до закрытия бразильского трансферного окна согласился на полноценный трансфер из киевского "Динамо" полузащитника Че Че с уплатой требуемой киевлянами суммы.

Напомним, ранее "Сан-Паулу" хотел арендовать игрока, но "Динамо" нацеливалось исключительно на продажу. При этом киевляне желали вернуть деньги, за которые футболист был куплен у "Палмейраса" – 4,8 миллиона евро. Похоже, настойчивость украинского гранда на переговорах дала результат.

Источник утверждает, что последнее предложение бразильского клуба содержит цифру 5 млн евро, и окончательное соглашение будет достигнуто сегодня.

Напомним, что Че Че перебрался в "Динамо" прошлым летом, сыграв 15 матчей за команду (1 ассист), однако сейчас тренируется с дублем киевлян.

Ранее мы писали, что болельщики "Динамо" требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца. Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен".

Напомним, что другой бразильский полузащитник "Динамо" Витор Буэно отказался возвращаться на родину из-за высокой зарплаты в Киеве.

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Источник: Dynamo.kiev.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.