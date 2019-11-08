Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

"Брест" проэкзаменует "ПСЖ" и другие матчи чемпионата Франции

8 ноября, 15:42

Все матчи 13-го тура Лиги 1

"ПСЖ" снова побеждает

"ПСЖ" снова побеждает / Фото: Reuters

Во Франции стартуют матчи 13-го тура. Лидер чемпионата "ПСЖ" в гостях сыграет с "Брестом". В свою очередь, "Лион" приедет в гости к Марселю.

Читайте также: звезда "ПСЖ" разревелся после забитого гола в ворота принципиального соперника

8 ноября, пятница

21:45 "Ницца" – "Бордо" ТВ: "Футбол 1"

9 ноября, суббота

18:30 "Брест" – "ПСЖ"

Реклама

21:00 "Лилль" – "Мец"

21:00 "Монако" – "Дижон"

21:00 "Реймс" – "Анже"

21:00 "Страсбур" – "Ним"

В тренде
Альварес – Ковалев: Канело отправил в нокаут россиянина и стал чемпионом в четырех весах
Сауль Альварес - Сергей Ковалев

10 ноября, воскресенье

16:00 "Ренн" – "Амьен"

18:00 "Монпелье" – "Тулуза"

18:00 "Нант" – "Сент-Этьен"

22:00 "Марсель" – "Лион"

Ранее мы сообщали, что нападающему "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании. Напомним, бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле.

Также добавим, что финалист Лиги Европы выиграл у Венгера и Блана гонку за пост тренера клуба чемпионата Франции. Руди Гарсия стал новым главным тренером Лиона. Он заменил на посту Сильвиньо. На пост наставника претендовали Лоран Блан и бывший тренер лондонского "Арсенала" – Арсен Венгер

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Марсель чемпионат Франции псж Лион Франция

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фиаско Ярмоленко и
Фиаско Ярмоленко и "МЮ", а также жуткая травма Гомеша: все результаты чемпионата АнглииФутбол
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке УкраиныФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
"Динамо "- "Шахтер": гол Попова в экстратайме выводит киевлян в 1/4 Кубка УкраиныФутбол
"Динамо" Загреб – "Шахтер": где смотреть решающий матч дончан в Лиге чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...
загрузка...