"Брест" проэкзаменует "ПСЖ" и другие матчи чемпионата Франции

Во Франции стартуют матчи 13-го тура. Лидер чемпионата "ПСЖ" в гостях сыграет с "Брестом". В свою очередь, "Лион" приедет в гости к Марселю.
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8 ноября, пятница
21:45 "Ницца" – "Бордо" ТВ: "Футбол 1"
9 ноября, суббота
18:30 "Брест" – "ПСЖ"
21:00 "Лилль" – "Мец"
21:00 "Монако" – "Дижон"
21:00 "Реймс" – "Анже"
21:00 "Страсбур" – "Ним"
10 ноября, воскресенье
16:00 "Ренн" – "Амьен"
18:00 "Монпелье" – "Тулуза"
18:00 "Нант" – "Сент-Этьен"
22:00 "Марсель" – "Лион"
Ранее мы сообщали, что нападающему "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании. Напомним, бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле.
Также добавим, что финалист Лиги Европы выиграл у Венгера и Блана гонку за пост тренера клуба чемпионата Франции. Руди Гарсия стал новым главным тренером Лиона. Он заменил на посту Сильвиньо. На пост наставника претендовали Лоран Блан и бывший тренер лондонского "Арсенала" – Арсен Венгер
Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":
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