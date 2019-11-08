"Брест" проэкзаменует "ПСЖ" и другие матчи чемпионата Франции

"ПСЖ" снова побеждает / Фото: Reuters

Во Франции стартуют матчи 13-го тура. Лидер чемпионата "ПСЖ" в гостях сыграет с "Брестом". В свою очередь, "Лион" приедет в гости к Марселю.

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8 ноября, пятница

21:45 "Ницца" – "Бордо" ТВ: "Футбол 1"

9 ноября, суббота

18:30 "Брест" – "ПСЖ"

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21:00 "Лилль" – "Мец"

21:00 "Монако" – "Дижон"

21:00 "Реймс" – "Анже"

21:00 "Страсбур" – "Ним"

10 ноября, воскресенье

16:00 "Ренн" – "Амьен"

18:00 "Монпелье" – "Тулуза"

18:00 "Нант" – "Сент-Этьен"

22:00 "Марсель" – "Лион"

Ранее мы сообщали, что нападающему "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании. Напомним, бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле.

Также добавим, что финалист Лиги Европы выиграл у Венгера и Блана гонку за пост тренера клуба чемпионата Франции. Руди Гарсия стал новым главным тренером Лиона. Он заменил на посту Сильвиньо. На пост наставника претендовали Лоран Блан и бывший тренер лондонского "Арсенала" – Арсен Венгер

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

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