"Бригада", Алиев и война: Ракицкий назвал свой любимый фильм и главный страх

Украинский футболист российского "Зенита" ответил на десять вопросов о себе

Украинский защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий назвал свой главный страх, любимый фильм, а также собственную привычку, которая больше всего раздражает его жену. Ранее мы писали, что Тимощука из "Зенита" выживает другой уроженец Украины.

Отвечая на вопросы в Instagram российского клуба "Зенит", Ярослав Ракицкий сообщил, что назвал бы свою автобиографию "Будь человеком". Среди фильмов, которые довели защитника до слез, – сериалы "Сваты" и "Бригада". Запах детства для Ракицкого – это запах кожаного мяча. Главный его страх – война. Раздражающая супругу футболиста привычка – разбрасывание носков.

Ракицкий также отметил, что последнее, что он смотрел в YouTube, это канал Александра Алиева "Кент". А любимое место в родном городе – "Донбасс Арена".

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РанееРакицкий заявил о завершении карьеры в сборной Украины."Без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним", – говорит футболист "Зенита".

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