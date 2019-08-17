"Брюгге" после "Динамо" не смогло обыграть аутсайдера чемпионата Бельгии

Обидчик киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" после успешного вояжа в Украину впервые потерял очки в национальном чемпионате. В 4-м туре чемпионата Бельгии "Брюгге" не сумел обыграть "Эйпен", который еще не разу не выиграл в новом сезоне, а три предыдущие встречи завершил с общим счетом 3:11.

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Тем не менее, "Брюгге" остается на первом месте в турнирной таблице высшей лиги, опережая ближайших преследователей на три очка, но остальные команды имеют матч в запасе.

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Напомним, в ответном матче квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" со счетом 3:3, но в первой встрече они проиграли 0:1, поэтому в следующий раунд вышел бельгийский клуб.

После вылета из Лиги чемпионов "Динамо" продолжит евросезон в Лиге Европы, где стартует сразу с группового этапа. Но это не удовлетворило руководство клуба – на следующий день после матча с Брюгге был уволен главный тренер Александр Хацкевич, а на его место пришел Алексей Михайличенко.

Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

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