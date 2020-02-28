Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

"Брюгге" залег на дно, пропустив пять мячей от "Манчестер Юнайтед"

28 февраля, 08:19

Команда Сульшера ожидает соперника в 1/8 финала

В четверг, 27 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" – "Брюгге". Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. По голу забили Бруну Фернандеш, Одион Игало и Скотт Мактоминай, а Фред оформил дубль. Кстати, новичок "Манчестер Юнайтед" вошел в историю клуба, установив уникальное достижение.

Смотрите обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Брюгге":

Реклама

Также добавим, что "Брюгге" на 22-й минуте остался в меньшинстве за игру рукой в исполнении защитника Симона Дели в своей штрафной площади.

Читайте также: кто может стать соперником "Шахтера" – определились участники 1/8 финала Лиги Европы

В тренде
Гвардиола снова огорчает "Реал": обзор матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Первый матч между "МЮ" и "Брюгге" состоялся в Бельгии и завершился вничью со счетом 1:1. По сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги Европы вышла команда Оле Гуннара Сульшера.

Кстати, "Шахтер" в драматической перестрелке в Лиссабоне выбил "Бенфику" и продолжил борьбу в Лиге Европы. "Горняки" пропускали на старте каждого тайма, но возвращались в борьбу.

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер" 3:3:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Манчестер Юнайтед Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер"- "Бенфика": где и когда смотреть матч Лиги ЕвропыФутбол
"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Атлетико" – "Ливерпуль": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...