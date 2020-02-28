"Брюгге" залег на дно, пропустив пять мячей от "Манчестер Юнайтед"

В четверг, 27 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" – "Брюгге". Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. По голу забили Бруну Фернандеш, Одион Игало и Скотт Мактоминай, а Фред оформил дубль. Кстати, новичок "Манчестер Юнайтед" вошел в историю клуба, установив уникальное достижение.

Смотрите обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Брюгге":

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Также добавим, что "Брюгге" на 22-й минуте остался в меньшинстве за игру рукой в исполнении защитника Симона Дели в своей штрафной площади.

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Первый матч между "МЮ" и "Брюгге" состоялся в Бельгии и завершился вничью со счетом 1:1. По сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги Европы вышла команда Оле Гуннара Сульшера.

Кстати, "Шахтер" в драматической перестрелке в Лиссабоне выбил "Бенфику" и продолжил борьбу в Лиге Европы. "Горняки" пропускали на старте каждого тайма, но возвращались в борьбу.

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер" 3:3:

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