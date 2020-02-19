Будет много голов: прогноз букмекеров на матч "Манчестер Сити" – "Вест Хэм"

"Манчестер Сити" – безоговорочный фаворит перенесенного из-за урагана матча 26-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма". Поединок состоится сегодня, 19 февраля, в Манчестер на стадионе "Этихад" и начнется в 21:30 по киевскому времени. "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм": где смотреть матч чемпионата Англии

Коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.12, на ничью – 10.5, на победу "Вест Хэма" – 20.0. Если перевести в проценты, то шансы "МанСити" на победу составляют 86%, в то время, как у "Вест Хэма" только 5% на успех.

Эксперты ждут, что в матче будет немало голов. Например, коэффициент на победу "МанСити" с суммарно тремя голами на две команды составляет 1.35.

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Если смотреть по персоналиям, что фаворитом на забитый мяч является Серхио Агуэро, следом за ним идут Габриэл Жезус (1.70) и Рияд Марез (2.65). У "Вест Хэма" вероятнее всего сможет отличиться Себастьян Алле (4.50).

Отметим, что матч мог бы ознаменоваться противостоянием двух украинских игроков, но Александр Зинченко пропускает поединок из-за дисквалификации, а Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы, хотя в СМИ сообщали, что он уже готов вернуться на поле.

Турнирная таблица чемпионата Англии

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