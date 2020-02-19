"Манчестер Сити" – "Вест Хэм": где смотреть матч чемпионата Англии

В среду вечером команда Александра Зинченко принимает у себя партнеров Андрея Ярмоленко

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" / Фото: Getty Images

Сегодня в чемпионате Англии по футболу проходит матч 26-го тура, в котором "Манчестер Сити" принимает на своем поле "Вест Хэм". Начало – в 21:30 по киевскому времени. Манчестер Сити – Вест Хэм смотреть онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Кто транслирует матч "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" 19 февраля. В прямой трансляции поединок, который начнется в 21:30 по киевскому времени, покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть в подписке на сайте Oll.tv.

Чего ждать от матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" 19 февраля. Аналитики называют "Манчестер Сити" большим фаворитом поединка. На победу "горожан" букмекерами установлен коэффициент 1.14, на ничью – 9.60, на победу "Вест Хэма" – 18.00. Иными словами, вероятность выигрыша "МанСити" оценивается в 85 процентов, ничейного исхода – в 10 процентов, а выигрыша "молотобойцев" – в 5 процентов. Наиболее вероятным счетом матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" эксперты называют 3:0 в пользу хозяев поля. Коэффициент на такой исход равняется 7.90.

Интересно, что последние десять матчей против "Вест Хэма" "Манчестер Сити" завершил победами – невероятная серия!

Тренировки "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" перед игрой

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Турнирное положение перед матчем"Манчестер Сити" – "Вест Хэм". "Манчестер Сити" идет вторым в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от "Ливерпуля" на безнадежные 25 очков. При этом команда Хосепа Гвардиолы наверняка столкнется с трудностями мотивации на оставшуюся часть первенства, так как, напомним, ранее УЕФА исключил "МанСити" из еврокубков на два следующих сезона. Хотя в клубе еще рассчитывают добиться отмены этого наказания в суде.

В свою очередь, "Вест Хэм" перед игрой с "Манчестер Сити" находится в зоне вылета, занимая третье место с конца турнирной таблицы АПЛ. "Молотобойцам" крайне нужны очки, чтобы сохранить прописку в высшем английском дивизионе.

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Украинский след. В рамках матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" могло состояться противостояние Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко. Но, к сожалению, украинского дерби сегодня не будет. Зинченко пропустит игру с "молотобойцами"из-за удаления в предыдущей игре чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (0:2).

Тогда как самый высокооплачиваемый футболист "Вест Хэма" Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, полученной еще в конце прошлого года.

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