"Манчестер Сити" – "Вест Хэм": онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

"Манчестер Сити" vs "Вест Хэм" / Фото: Getty Images

В среду, 19 февраля, в поединке 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" принимает "Вест Хэм". Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. Этот поединок должен был состояться еще в начале месяца, но был перенесен из-за шторма Сиара.

ОНЛАЙН "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ВЕСТ ХЭМ"

В рамках матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" могло состояться противостояние Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко. Но, к сожалению, украинского дерби сегодня не будет. Зинченко пропустит игру с "молотобойцами" из-за удаления в предыдущей игре чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (0:2).

Тогда как самый высокооплачиваемый футболист "Вест Хэма" Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, полученной еще в конце прошлого года.

"Андрей Ярмоленко все еще в процессе восстановления – он набирает форму с помощью тренировок. Украинец уже работает на траве, но еще не готов участвовать в игре", – заявил перед игрой с "Манчестер Сити" главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein

Турнирное положение перед матчем"Манчестер Сити" – "Вест Хэм". "Манчестер Сити" идет вторым в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от "Ливерпуля" на безнадежные 25 очков. При этом команда Хосепа Гвардиолы наверняка столкнется с трудностями мотивации на оставшуюся часть первенства, так как, напомним, ранее УЕФА исключил "МанСити" из еврокубков на два следующих сезона. Хотя в клубе еще рассчитывают добиться отмены этого наказания в суде.

В свою очередь, "Вест Хэм" перед игрой с "Манчестер Сити" находится в зоне вылета, занимая третье место с конца турнирной таблицы АПЛ. "Молотобойцам" крайне нужны очки, чтобы сохранить прописку в высшем английском дивизионе.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ориентировочные составы на матч "Манчестер Сити" – "Вест Хэм"

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди – Де Брюйне, Родри, Фоден – Бернарду Силва, Агуэро, Марез

Не сыграют: Зинченко (дисквалификация), Сане (травма колена), Стерлинг (травма бедра)

"Вест Хэм": Фабиански – Диоп, Бальбуэна, Крессуэлл – Соучек, Райс, Ноубл – Снодграсс, Антонио, Алле

Не сыграют: Уилшер (травма паха), Ярмоленко (травма бедра)

Тренировка "Манчестер Сити" перед "Вест Хэмом"

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Сравнение "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" от Transfermarkt

Тренировка "Вест Хэма" перед "Манчестер Сити"

Интересные факты перед матчем"Манчестер Сити" – "Вест Хэм"

"Манчестер Сити" выиграл 10 последних матчей против "Вест Хэма" во всех турнирах

"Вест Хэм" проиграл три последних выездных поединка в Премьер-лиге

В последних трех матчах в чемпионате Англии "Вест Хэм" пропускает как минимум два гола за игру

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" 19 февраля. Аналитики называют "Манчестер Сити" большим фаворитом поединка. На победу "горожан" букмекерами установлен коэффициент 1.14, на ничью – 9.60, на победу "Вест Хэма" – 18.00. Иными словами, вероятность выигрыша "МанСити" оценивается в 85 процентов, ничейного исхода – в 10 процентов, а выигрыша "молотобойцев" – в 5 процентов.

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Наиболее вероятным счетом матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" эксперты называют 3:0 в пользу хозяев поля. Коэффициент на такой исход равняется 7.90.

Смотрите, как "Манчестер Сити" играл в Лиге чемпионов с "Шахтером"

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