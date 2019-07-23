Расписание и результаты матчей первого тура квалификации Лиги Европы
На этой стадии сыграет представитель Украины – луганская "Заря"
Во вторник, 23 июля, пройдут поединки первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/2020. В этой стадии сыграет представитель Украины луганская "Заря". Команда Виктора Скрипника сыграет с представителем Черногории – "Будучностью".
Полные результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы: третий раунд.
23 июля, вторник:
18:00 "Аван-Армения" – "Линкольн Ред Импс"
18:45 "Санта-Колома"– "Астана"
18:55 "Шкендия" – "Дюделанж"
18:45 "Торсхавн" – "Линфилд"
21:30 "Тре Пенне"– "Судува"
24 июля, среда:
19:00 "Слован Братислава"– "Фероникели"
25 июля, четверг:
16:30 "Пюник" – "Яблонец"
17:45 "Вентспилс" – "Гзира"
18:00 "Габала" – "Динамо" (Т)
18:30 "Партизани" – "Шериф"
18:30 АЕК – "Левски"
19:00 "Чихура" – "Абердин"
19:30 "Утрехт" – "Зриньски"
19:55 "Гонвед" – "Университатя"
20:00 "Йени Малатьяспор" – "Олимпия"
20:00 "Шахтер" – "Эсбьерг"
20:00 "Млада Болеслав" – "Ордабасы"
20:00 "Мольде" – "Чукарички"
20:00 "Хаугесунд" – "Штурм"
20:00 "Алашкерт" – "Стяуа"
20:00 "Флора" – "Айнтрахт"
20:00 "Арсенал" – "Нефтчи"
20:00 "Лехия" – "Брондбю"
20:30 ЦСКА – "Осиек"
20:30 "Хапоэль" – "Кайрат"
20:30 "Коннас Куэй" – "Партизан"
20:30 "Локомотив" – "Спартак"
21:00 "Женесс" – "Гимараэш"
21:00 "Види" – "Вадуц"
21:00 "Норрчепинг" – "Лиепая"
21:00 "Пяст" – "Рига"
21:15 "Люцерн" – "КИ Клаксвик"
21:30 "Антверпен" – "Вииторул"
21:30 ДАК – "Атромитос"
21:30 АЗ – "Хэкен"
21:30 "Арис" – АЕЛ
21:45 "Вулверхэмптон" – "Крузейдерс"
21:45 "Домжале" – "Мальме"
21:45 "Будучность" – "Заря"
21:45 "Рейнджерс" – "Прогрес Нидеркорн"
21:45 "Страсбур" – "Маккаби"
22:00 "Валюр" – "Лудогорец"
22:00 "Шэмрок Роверс" – "Аполлон"
22:00 "Эспаньол" – "Стьярнан"
22:00 "Легия" – КуПС
22:00 "Торино" – "Дебрецен"
Отметим, что "Мариуполь" в Лиге Европы поедет в Голландию или Швецию. Поединки третьего квалификационного раунда пройдут 8 и 15 августа.
Действующим победителем Лиги Европы является "Челси", который в финале разгромил "Арсенал":
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