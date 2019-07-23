Расписание и результаты матчей первого тура квалификации Лиги Европы

На этой стадии сыграет представитель Украины – луганская "Заря"

Фото: AFP

Во вторник, 23 июля, пройдут поединки первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/2020. В этой стадии сыграет представитель Украины луганская "Заря". Команда Виктора Скрипника сыграет с представителем Черногории – "Будучностью".

Полные результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы: третий раунд.

23 июля, вторник:

18:00 "Аван-Армения" – "Линкольн Ред Импс"

18:45 "Санта-Колома"– "Астана"

18:55 "Шкендия" – "Дюделанж"

18:45 "Торсхавн" – "Линфилд"

21:30 "Тре Пенне"– "Судува"

24 июля, среда:

19:00 "Слован Братислава"– "Фероникели"

25 июля, четверг:

16:30 "Пюник" – "Яблонец"

17:45 "Вентспилс" – "Гзира"

18:00 "Габала" – "Динамо" (Т)

18:30 "Партизани" – "Шериф"

18:30 АЕК – "Левски"

19:00 "Чихура" – "Абердин"

19:30 "Утрехт" – "Зриньски"

19:55 "Гонвед" – "Университатя"

20:00 "Йени Малатьяспор" – "Олимпия"

20:00 "Шахтер" – "Эсбьерг"

20:00 "Млада Болеслав" – "Ордабасы"

20:00 "Мольде" – "Чукарички"

20:00 "Хаугесунд" – "Штурм"

20:00 "Алашкерт" – "Стяуа"

20:00 "Флора" – "Айнтрахт"

20:00 "Арсенал" – "Нефтчи"

20:00 "Лехия" – "Брондбю"

20:30 ЦСКА – "Осиек"

20:30 "Хапоэль" – "Кайрат"

20:30 "Коннас Куэй" – "Партизан"

20:30 "Локомотив" – "Спартак"

21:00 "Женесс" – "Гимараэш"

21:00 "Види" – "Вадуц"

21:00 "Норрчепинг" – "Лиепая"

21:00 "Пяст" – "Рига"

21:15 "Люцерн" – "КИ Клаксвик"

21:30 "Антверпен" – "Вииторул"

21:30 ДАК – "Атромитос"

21:30 АЗ – "Хэкен"

21:30 "Арис" – АЕЛ

21:45 "Вулверхэмптон" – "Крузейдерс"

21:45 "Домжале" – "Мальме"

21:45 "Будучность" – "Заря"

21:45 "Рейнджерс" – "Прогрес Нидеркорн"

21:45 "Страсбур" – "Маккаби"

22:00 "Валюр" – "Лудогорец"

22:00 "Шэмрок Роверс" – "Аполлон"

22:00 "Эспаньол" – "Стьярнан"

22:00 "Легия" – КуПС

22:00 "Торино" – "Дебрецен"

Отметим, что "Мариуполь" в Лиге Европы поедет в Голландию или Швецию. Поединки третьего квалификационного раунда пройдут 8 и 15 августа.

Действующим победителем Лиги Европы является "Челси", который в финале разгромил "Арсенал":

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