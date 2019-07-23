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"Будучность" – "Заря": во сколько начало и кто покажет матч Лиги Европы

23 июля, 22:05

Луганчане стартуют в еврокубках выездным поединком против вице-чемпиона Черногории

Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

25 июля луганская "Заря" первой среди украинских команд стартует в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы подопечные Виктора Скрипника сыграют с серебряным призером чемпионата Черногории "Будучностью". Первый поединок двухматчевого противостояние пройдет в Подгорице на стадионе "Под Горицом". Время начала – в 21:45. Онлайн "Будучность" – "Заря" будет доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Также украинские болельщики смогут увидеть матч в прямом эфире – трансляция онлайн пройдет на телеканале УНИАН. Отметим, что этот канал проведет трансляцию и ответной встречи в Запорожье через неделю.

Для "Зари" этот поединок станет первым в сезоне, а вот "Будучность" уже успела провести две встречи в первом квалификационном раунде Лиги Европы, где они по сумме двух матчей одолели "Нарву" из Эстонии (2:0 и 4:1).

Напомним, что уже стал известен следующий соперник победителя этой пары. В случае победы над "Будучностью" луганчане в третьем квалификационном раунде могут сыграть с победителем пары ЦСКА София" (Болгария)/"Осиек" (Хорватия).

Что касается шансов команд, то букмекеры считают "Зарю" фаворитом как первого матча, так и всего противостояния: коэффициент на победу команды Виктора Скрипника в гостях – 1.84, на ничью – 3.45, на победу "Будучности" – 4.60. Шансы команд выйти в следующий раунд оцениваются коэффициентами 1.13 против 6.00 в пользу "Зари".

Как "Мариуполь" и "Заря" определяли сильнейшего в чемпионате Украины:

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Тег футбол, Лига Европы, где смотреть, Заря Луганск, Будучность Подгорица

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Сегодня|Спорт

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