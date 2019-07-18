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"Заря" стартует в Лиге Европы матчем против вице-чемпиона Черногории

18 июля, 23:51

Первый матч луганчане проведут на выезде 25 июля, а ответный – 1 августа дома

Фото: ФК "Будучность Подгорица"
Фото: ФК "Будучность Подгорица".

Луганская "Заря" во второй раунде квалификации Лиги Европы 2019/2020 годов встретится с клубом "Будучность Подгорица" из Черногории. В первом раунде отбора "Будучность" дважды обыграл Нарву Транс из Эстонии – 2:0 в гостях и 4:1 дома. Первый матч против "Будучности" луганчане проведут на выезде 25 июля, а ответный в Запорожье 1 августа.

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

Добавим, что "Мариуполь" стартует в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда, а "Александрия" вступит в борьбу сразу с группового этапа. Кстати, ранее мы опубликовали схему призовых в Лиге Европы: "Александрия" уже заработала почти 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Украины "Заря" заняла пятое место, проиграв прямому конкуренту Мариуполю в заключительном матче сезона (1:3). По завершении чемпионата наставник команды Юрий Вернидуб был отправлен в отставку, а на его место пришел Виктор Скрипник, работавший до этого в немецком "Вердере" и латвийской "Риге". С рижским клубом ему удалось выиграть чемпионат и Кубок Латвии. Скрипник был признан лучшим тренером Латвии 2018-го года.

Смотрите, как "Заря" сыграла в последнем матче Юрия Вернидуба: 

Добавим, что УЕФА исключил обладателя Кубка Бельгии из Лиги Европы. Клуб пытался организовать договорной матч на национальном уровне.

Ранее мы писали, что Турция теряет одного представителя в еврокубках из-за нарушения финансового Fair Play. У "Трабзонспора" есть шанс доказать свою невиновность до 15 октября 2019 года.

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Тег футбол, Лига Европы, Заря Луганск, Будучность Подгорица

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Сегодня|Спорт

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