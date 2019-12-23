Будущий соперник сборной Украины назвал себя мотиватором голевого сумасшествия Месси

"Я забиваю два - он кладет три. Я - три, он - четыре": Мбаппе рассказал о невероятном соперничестве с Лео

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе назвал себя тем игроком, конкуренция с которым заставила Лионеля Месси выжать из себя максимум, чтобы по итогам прошлого сезона получить "Золотую бутсу" лучшего бомбардира национальных европейских чемпионатов. Тогда форвард "Барсы" забил 36 мячей, а Килиан в "ПСЖ" – 33. Напомним, что не за горами матч Мбаппе против Украины – французы уже подтвердили спарринг с командой Шевченко в марте.

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

"Я старался превзойти себя в конце прошлого сезона, а не просто тихо ждать его завершения. Затем я осознал, что могу попытаться завоевать титул лучшего бомбардира Европы. Но там был Месси, – говорит в интервью France Football Килиан Мбаппе. – Я забиваю два, он кладет три, я – три, он – четыре! Это было настолько невероятно, что я обсуждал это с Усманом Дембеле (французом из "Барселоны" – Ред.), говорил ему: "Это невозможно, он специально это делает? Он следит за тем, сколько я забиваю?" Усман ответил: "Конечно, Месси следит за тобой!" Тогда я сказал себе: "О да, Месси следит за мной..." Приятно видеть, что такой игрок не пренебрегает мной"

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Как мы писали ранее, Месси обставил победителей ЛЧ в борьбе за звание лучшего игрока 2019 по версии The Guardian. Второе место занял защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, третье – его одноклубник Садьо Мане.

Смотрите, как забивает Месси

Смотрите, как забивает Мбаппе

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