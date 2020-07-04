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Буффон побил легендарный рекорд Мальдини в чемпионате Италии

4 июля, 19:49

Олег Люлька Олег Люлька

42-летний голкипер "Ювентуса" превзошел экс-защитника "Милана" по количеству проведенных игр в Серии А

В Италии переписано знаковое футбольное достижение. 42-летний голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, выйдя в стартовом составе на встречу 30-го тура национального чемпионата с "Торино", превзошел экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини по количеству проведенных в Серии А матчей.

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Это уже 648-й матч Буффона в итальянской Серии А, сообщает Twitter статистического портала Opta. Тогда как на счету Мальдини – 647 матчей в итальянском чемпионате.

Напомним, Джанлуиджи Буффон стал игроком "Ювентуса" летом 2001 года, покинув "Парму". Сумма трансфера составила 53 млн евро. Летом 2018-го голкипер перешел в "ПСЖ" в статусе свободного агента, но через год бесплатно вернулся в "Ювентус".

В свою очередь, Паоло Мальдини выступал за "Милан" в 1984-2009 годах, в 647 матчах Серии А забив 30 голов.

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Ранее Буффон рассказал, чем займется после завершения карьеры. "Хочу доучиться в старшей школе – родители 30 лет выносили мне мозг из-за этого", – говорит Джанлуиджи.

Смотрите, как Буффон пропустил в своем рекордном матче от "Торино"

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рекорд вратарь чемпионат Италии Ювентус Турин Паоло Мальдини Джанлуиджи Буффон

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