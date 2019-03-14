Букмекеры не верят, что "Динамо" сможет пройти "Челси" в Лиге Европы

Футболисты "Челси" после домашних 3:0 фавориты и ответной игры, а ставки на проход англичан вообще не принимаются

"Динамо" проиграет и в ответном матче, считают букмекеры. Фото: AFP

Букмекеры не верят, что "Динамо" сможет пройти "Челси" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a2f/440/5c8a2f4409afb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a2f/440/5c8a2f4409afb.jpg 2019-03-14T12:41:32+02:00 Футбол Футболисты "Челси" после домашних 3:0 фавориты и ответной игры, а ставки на проход англичан вообще не принимаются

В четверг в 19:55 в Киеве "Динамо" примет "Челси" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч, который прошел неделю назад в Лондоне, завершился разгромной победой англичан со счетом 3:0. На "Стэмфорд Бридж" хозяева имели огромное преимущество, хотя киевляне сумели создать несколько моментов во втором тайме. Мы проводим онлайн ответного матча "Динамо" – "Челси".

В первом поединке голы забивали Педро Родригес, Виллиан и Хадсон-Одои. Причем последний мяч был забит перед самым финальным свистком, и именно он, по мнению британского эксперта "Челси" Самона Джонсона, вывел команду Сарри из-под давления перед ответной игрой в Киеве.

Сейчас вероятными авторами голов в составе "Динамо" называют таких исполнителей:

Виктор Цыганков – 4.00 (коэффициент на "забьет гол")

Денис Гармаш – 4.50

Николай Шапаренко – 5.50

Сидклей – 7.00

Сергей Сидорчук – 10.0

Эксперты считают гостей фаворитами и ответного поединка. Так, коэффициент на победу "Челси" равен 1.90, тогда как на победу "Динамо" можно сделать ставку с коэффициентом 4.30, а на ничью – 3.60. Таким образом, букмекеры оценивают вероятность победы "Челси" в киевском матче в 51 процент, тогда как шансы "Динамо" – 22 процента, а вероятность ничьей – 27 процентов.

При этом ставки на выход "Челси" в четвертьфинал не принимаются – этот факт у букмекеров не вызывает сомнений. А рискнуть и поставить на проход "Динамо" можно за внушительный коэффициент 30, а в некоторых конторах – даже 40. Хотя, как видно из подборки камбэков в европейском футболе, отыграть три мяча – задача не невозможная.

Также букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей. Так, коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.80, тогда как на "больше 2,5 голов" он составляет 2.10.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.