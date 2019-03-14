Букмекеры не верят, что "Динамо" сможет пройти "Челси" в Лиге Европы
Футболисты "Челси" после домашних 3:0 фавориты и ответной игры, а ставки на проход англичан вообще не принимаются
В четверг в 19:55 в Киеве "Динамо" примет "Челси" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч, который прошел неделю назад в Лондоне, завершился разгромной победой англичан со счетом 3:0. На "Стэмфорд Бридж" хозяева имели огромное преимущество, хотя киевляне сумели создать несколько моментов во втором тайме. Мы проводим онлайн ответного матча "Динамо" – "Челси".
В первом поединке голы забивали Педро Родригес, Виллиан и Хадсон-Одои. Причем последний мяч был забит перед самым финальным свистком, и именно он, по мнению британского эксперта "Челси" Самона Джонсона, вывел команду Сарри из-под давления перед ответной игрой в Киеве.
Сейчас вероятными авторами голов в составе "Динамо" называют таких исполнителей:
- Виктор Цыганков – 4.00 (коэффициент на "забьет гол")
- Денис Гармаш – 4.50
- Николай Шапаренко – 5.50
- Сидклей – 7.00
- Сергей Сидорчук – 10.0
Эксперты считают гостей фаворитами и ответного поединка. Так, коэффициент на победу "Челси" равен 1.90, тогда как на победу "Динамо" можно сделать ставку с коэффициентом 4.30, а на ничью – 3.60. Таким образом, букмекеры оценивают вероятность победы "Челси" в киевском матче в 51 процент, тогда как шансы "Динамо" – 22 процента, а вероятность ничьей – 27 процентов.
При этом ставки на выход "Челси" в четвертьфинал не принимаются – этот факт у букмекеров не вызывает сомнений. А рискнуть и поставить на проход "Динамо" можно за внушительный коэффициент 30, а в некоторых конторах – даже 40. Хотя, как видно из подборки камбэков в европейском футболе, отыграть три мяча – задача не невозможная.
Также букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей. Так, коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.80, тогда как на "больше 2,5 голов" он составляет 2.10.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Букмекеры не верят, что "Динамо" сможет пройти "Челси" в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"