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Букмекеры о втором полуфинале Лиги наций: шансы Англии пройти Голландию равны 53 процентам

6 июня, 13:25

Котировки букмекеров на полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА Голландия – Англия

Сборная Англии - фаворит матча с Голландией
Сборная Англии - фаворит матча с Голландией.

В четверг в Лиге наций будет сыгран второй полуфинальный поединок – встречаются команды Голландии и Англии, которые ранее стали победителями своих групп нового турнира УЕФА. Смотреть игру Нидерланды – Англия, которая начнется в 21:45 по киевскому времени, можно на канале "Футбол 2". Отметим, что победитель этого поединка в финале Лиги наций в воскресенье сыграет с командой Португалии.

Смотреть онлайн полуфинала Лиги наций Голландия – Англия

Аналитики букмекерских контор считают англичан небольшими фаворитами. Так, коэффициент на победу сборной Англии в основное время матча составляет 2.50, тогда как на победу Голландии можно сделать ставку с коэффициентом 3.05, а на ничью – 3.30.

Котировки на выход в финал с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: Англии 1.80, Голландия 2.10. Таким образом, шансы англичан на выход в финал Лиги наций оцениваются в 53 процента, шансы Нидерландов – в 47 процентов.

Смотреть видео голов матча Голландия – Англия в Лиге наций

Напомним, что в среду в полуфинале Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. Хет-трик в составе победителей оформил Криштиану Роналду. Смотрите, как это было:

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Тег букмекеры, сборная Англии, сборная Голландии, Лига наций УЕФА

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Сегодня|Спорт

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