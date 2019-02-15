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Букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" пройти в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 11:06

Украинские команды стартовали в плей-офф Лиги Европы с одинаковым счетом – ничьей 2:2, ответные игры пройдут 21 февраля

"Динамо" - фаворит противостояния с "Олимпиакосом"
"Динамо" - фаворит противостояния с "Олимпиакосом". Фото: AFP
Букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" пройти в 1/8 финала Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/681/188/5c6681188269b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/681/188/5c6681188269b.jpg Футбол Украинские команды стартовали в плей-офф Лиги Европы с одинаковым счетом - ничьей 2:2, ответные игры пройдут 21 февраля

В четверг прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Свои поединки, среди прочих, провели и украинские гранды – "Шахтер" и "Динамо", причем обе команды сыграли в результативную ничью – 2:2. Эксперты букмекерских контор уже оценили шансы украинских клубов на выход в следующую стадию турнира.

"Динамо" в Греции вырвало победу в матче с "Олимпиакосом" на последних минутах встречи. Голы в составе украинского клуба забивали Виталий Буяльский и Беньямин Вербич, отличившийся на 90-й минуте. В ответной игре, которая пройдет в Киеве 21 февраля (начало в 22:00), киевский клуб будет небольшим фаворитом. Так, коэффициент на победу "Динамо" составляет 2.10, тогда как на победу "Олимпиакоса" он равен 3.40, а на ничью – 3.50. Котировки на выход в 1/8 финала: 1.37 – 3.05 в пользу украинского клуба, т.е. шансы команды Александра Хацкевича пройти в следующую стадию Лиги Европы оцениваются в 69%.

"Шахтер" в Харькове в меньшинстве вырвал ничью в поединке с "Айнтрахтом". К 10-й минуте команды обменялись голами, а на 11-й "горняки" остались вдесятером после удаления Тараса Степаненко, получившего вторую желтую карточку. В ответной игре в Германии "Айнтрахт" будет фаворитом: коэффициент на победу немецкого клуба составляет 1.95, на победу "горняков" он равен 3.90, а на ничью – 3.65. Котировки на выход в 1/8 финала: 1.33 – 3.30 в пользу немецкого клуба, т.е. шансы команды Паулу Фонсеки оцениваются в 29%.

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Тег букмекеры, Лига Европы, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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