"Было очень много ошибок с нашей стороны": Ярмоленко оценил игру с Нигерией

Марлос феерит в матче с Литвой / Фото: Reuters

Один из лидеров сборной Украины прокомментировал товарищеский матч с Нигерией на Днепр-Арене. В этом поединке команда Шевченко проигрывала 0:2, но сумела отыграть два мяча. Мы вели онлайн матча Украина – Нигерия.

- Нам сегодня противостоял хороший соперник. Думаю, что было очень много ошибок с нашей стороны. Уже на следующем сборе разберем их и будем двигаться дальше. Настрой у нас был хороший. Я уже говорил, если ты приезжаешь в сборную, то тут не можно разделять игры на товарищеские и официальные. Как можно не отдаваться на 100% на поле, когда стадион заполненный, когда приходит столько болельщиков?", – отметил хавбек.

"У нас были проблемы в первом тайме из-за контратак Нигерии. Мы уступили им в некоторых моментах. Они очень быстрые и воспользовались нашими ошибками. Во второй половине игры мы перестроились и сумели остановить соперника, при этом сами смогли забить. Я пропустил 10 месяцев, это была только четвертая игра после возвращения. Есть какие-то мелкие детали, которые можно почувствовать только во время игр. На тренировках игроки берегут и немного жалеют друг друга. Поэтому нужно играть, чтобы набрать оптимальную форму", – рассказал Андрей.

Ранее Андрей Шевченко оценил матч с Нигерией. Наставник сборной Украины прокомментировал контрольную игру в Днепре.

Также мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята.

Обзор матча Литва – Украина (0:3)

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