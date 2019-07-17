Бывший игрок "Байера" перешел в "Зарю"

Полузащитник Владлен Юрченко вернулся в Украину

Экс-хавбек "Байера" Владлен Юрченко подписал контракт с "Зарей", сообщил официальный сайт луганчан. Соглашение с 25-летним украинцем рассчитано на следующие два сезона. Юрченко начинал карьеру в донецком "Шахтере", откуда его отдавали в аренду в "Мариуполь". После этого Владлен в 2014 году присоединился к немецкому "Байеру", где в течение четырех лет был футболистом леверкузенцев.

Минувший сезон Юрченко провел в составе датского "Вейле", за который отыграл 19 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Кстати, в одном из поединков украинский полузащитник забил гол с центра поля и спровоцировал скандал. Юрченко отправил мяч в сетку ворот с нарушением fair play, пытаясь отдать пас голкиперу соперников.

Также добавим, что луганчане объявили о подписании сразу четырех новичков, среди которых нашлось место бывшему вратарю "Нюрнберга" и бывшему защитнику "Байера".

Как мы писали ранее, тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник отказался от работы в Москве. Украинский специалист отверг предложение "Локомотива", где в нем видели наследника Юрия Семина.

По итогам сезона Заря заняла пятое место в турнирной таблице украинского чемпионата и вскоре начнет сезон в еврокубках со второго отборочного раунда квалификации Лиги Европы.

Смотрите, как "Заря" сыграла в последнем матче Юрия Вернидуба:

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