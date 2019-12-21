Бывший тренер "Арсенал" рассказал, что страдал в лондонском клубе

Унаи Эмери / Фото: Reuters

Реклама

Бывший наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал об увольнении из лондонского клуба. Контракт со специалистом был разорван в конце ноября после серии неудачных результатов.

Читайте также: Лидер "Арсенала" Озил распсиховался после замены: пострадала бутылка

"Первый мой сезон в клубе был неплохим. Конечно, хотелось бы выиграть Лигу Европы, что дало бы возможность сыграть в Лиге чемпионов, — мы вышли в финал и боролись за этот шанс до самого последнего дня. Неплохой результат для первого сезона, были даже разговоры о возможном продлении контракта", – отметил наставник.

Унаи Эмери / Фото: Reuters

"В момент неудачи первый удар приходится по тренеру. Окружавшие мне постоянно говорили: "Мы видим, что ты страдаешь". Я даже не спорил. Увольнение? Считаю, мы могли бы изменить ситуацию, но в то же время отлично понимаю людей наверху, которым нужно брать на себя ответственность и принимать решения", – рассказал Эмери.

Напомним, Эмери перед началом сезона-2018/19 сменил на посту главного тренера клуба Арсена Венгера. Тогда Унаи удалось дойти с командой до финала Лиги Европы, где "канониры" уступили "Челси", а в АПЛ занять пятую строчку.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" заплатит "МанСити" отступные за испанского тренера в размере 2 млн евро.

Также добавим, что у "канониров" новый поводырь – Микель Артета стал 20-м тренером в истории "Арсенала". Испанский специалист вернулся в клуб, где выступал с 2011 по 2016 год.

Смотрите, как "Арсенал" играл в Лиге Европы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама