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Чехия готова вернуться: названа точная дата возобновления чемпионата страны

28 апреля, 09:34

Елена Павлова

Но комитет лиги еще должен провести собрание и утвердить план по выходу из карантина

В Чехии определились с датой возобновления футбольного сезона. Рестарт чемпионата страны произойдет чуть менее, чем через месяц, – 25 мая. Об этом сообщили на сайте турнира. Правда, комитет лиги еще должен провести собрание 12 мая и утвердить план по возобновлению первенства. А тем временем в Бельгии снова отложили решение о досрочном завершении сезона.

При этом Футбольная ассоциация лиги продолжает переговоры и заинтересована в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и его уполномоченными, чтобы подготовить комплекс мер, которые позволят профессиональным футболистам вернуться к полноценным тренировкам и соревнованиям без риска для собственного здоровья.

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Напомним, что футбольный сезон в Чехии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. В самой Чехии на сегодняшний день выявлено 7 445 случаев заражения и зарегистрировано 223 смерти. При этом из числа заразившихся излечилось 2 834 человек.

Также мы писали, что в Германии назвали желанную дату возобновления чемпионата: турнир собираются продолжить 9 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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возобновление чемпионат Чехии коронавирус

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