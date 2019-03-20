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"Челси" все равно готовится уволить тренера, унизившего "Динамо". Его ждут в "Роме"

Сегодня, 17:26

Под руководством Сарри лондонцы дошли до четвертьфинала Лиги Европы и занимают шестое место в Премьер-лиге

Маурицио Сарри
Маурицио Сарри. Фото: AFP
"Челси" все равно готовится уволить тренера, унизившего "Динамо". Его ждут в "Роме" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/25b/55c/5c925b55cf5a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/25b/55c/5c925b55cf5a7.jpg Футбол Под руководством Сарри лондонцы дошли до четвертьфинала Лиги Европы и занимают шестое место в Премьер-лиге

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может быть отправлен в отставку в ближайшее время. В клубе недовольны результатами команды, несмотря на то, что лондонцы вышли в четвертьфинал Лиги Европы, разгромив киевское "Динамо" со счетом 8:0 по сумме двух матчей. В чемпионате Англии "Челси" идет на шестом месте.

Как утверждает Corriere dello Sport, следующим местом работы 60-летнего итальянского специалиста может стать "Рома".

В настоящее время римлян возглавляет Клаудио Раньери, 8 марта сменивший на данном посту Эусебио Ди Франческо. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Еще одним претендентом на пост рулевого "Ромы" считается главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 47 очков после 28 туров. Как сообщалось ранее, лидер "Ромы" опозорился смехотворной симуляцией в матче ЛЧ.

Ранее мы писали, что богатейший человек Англии намерен купить футбольный клуб "Челси". Роман Абрамович оценивает лондонский клуб в 2,2 миллиарда евро.

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Тег Челси Лондон, Рома Италия, Маурицио Сарри

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СЭ

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