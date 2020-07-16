Чемпион Англии растерял свой порох: "Арсенал" вырывает победу у "Ливерпуля"

15 июля в 36-м туре Премьер-лиги лондонский "Арсенал", который еще сохранял шансы на место в первой шестерке, принимал нового чемпиона Англии "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа, которая потеряла турнирную мотивацию, не смогла избежать поражения в Лондоне – 1:2. Ранее мы сообщали, что лучший наставник современности не намерен никого тренировать после "Ливерпуля".

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Хотя начало встречи не предвещало никаких потерь для "красных". Первая же опасная атака в матче завершилась голом "Ливерпуля" на 20 минуте. Фирмино запустил Робертсона в штрафную, шотландец прострелил в центр штрафной на Мане, который пробил Мартинеса. Однако "Канониры" сравняли счет после ошибки Вирджила ван Дейка – голландец неосмотрительно скинул назад на Ляказетта, перед которым остался лишь Алиссон. Француз переиграл голкипера – 1:1.

Александр Ляказетт / Фото: Reuters

Третий из решающий гол на "Эмирейтс" также был забит еще до перерыва – как раз в раздевалку. Теперь уже ошибся вратарь "Ливерпуля" Алиссон. Бразилец неудачно выбил мяч на все того же Ляказетта. Француз прострелил на Нельсон, удар которого никто не успел накрыть. Для 20-летнего Рисса Нельсона этот гол стал дебютным в поединках английской Премьер-лиги.

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Перед финальным свистком мерсисайдцы могли уйти от поражения, но чудо сэйв совершил Мартинес, выловив мяч из самого угла. 2:1 и "Канониры" остаются девятыми – в трех очках от зоны Лиги Европы. Напомним, что в прошлом туре "Тоттенхэм" вырвал победу у "Арсенала" в юбилейном дерби Северного Лондона.

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