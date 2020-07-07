Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносят

Один из украинцев находится в больнице

Матч чемпионата Беларуси "Динамо" Брест — "Слуцк", который должен был состояться 10 июля, перенесен. Об этом сообщает пресс-служба хозяев встречи, в составе которых выступают несколько украинцев во главе с Артемом Милевским. Дело в том, что общее количество зараженных коронавирусом в брестском "Динамо" достигло 16 человек.

"Ассоциация "Белорусская федерация футбола" приняла решение о переносе матча 17-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами Высшей лиги "Динамо-Брест" — "Слуцк" (в том числе и матч дублирующих составов между данными клубами). Поединок состоится 12 августа 2020 года", — говорится в заявлении клуба на Facebook.

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Напомним, что, по информации СМИ, в "Динамо" выявлено 16 зараженных коронавирусом, 11 из которых – футболисты. Не обошла болезнь и украинцев.У Милевского выявлен коронавирус, Хачериди тоже заразился, к ним присоединился и Александр Нойок. Причем Нойок, а также вратарь Сергей Игнатович и хавбек Роман Юзепчук находятся в больнице.

Отметим, что зараженные Милевский, Витус и Кривец провели в пятницу, 3 июля, полный матч чемпионата Беларуси со "Смолевичами" (3:3). Тестирование на коронавирус они прошли только после игры.

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Смотрите, как Милевский ранее стал чемпионом Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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