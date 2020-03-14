"Манчестер Юнайтед" принял окончательное решение относительно Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может задержаться в манкунианской команде. Как сообщает в Twitter журналист Никола Скира, руководство заинтересовано в активации опции продления договора с футболистом до 2022 года. На прошлой неделе представители "Манчестер Юнайтед" связались с агентом француза Мино Райолой и сообщили ему об этом. Ранее сам Погба дал понять, что передумал уходить из клуба, который хотел покинуть грядущим летом.

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Контракт Поля Погба с "красными дьяволами" действует до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 8 матчах за клуб и отдал 2 результативные передачи.

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Кстати, "Манчестер Юнайтед" "уничтожил" ЛАСК в гостевом поединке Лиги Европы.

Также мы писали, что "Брюгге" залег на дно, пропустив пять мячей от "Манчестер Юнайтед". Команда Оле-Гуннара Сульшера обыграла соперника в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" сыграл в Бельгии вничью с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы:

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