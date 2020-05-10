Чемпион мира из "Тоттенхэма" купил себе овчарку за 17 тысяч евро: недавно ограбили дом его партнера

Вратарь лондонского "Тоттенхэм Хотспур", чемпион мира-2018 француз Уго Льорис купил себе сторожевого пса за 17 тысяч евро. Знаменитый подопечный Жозе Моуринью приобрел собаку у компании Elite Protection Dogs. Пес будет охранять дом и семью француза, когда его не будет дома.

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Лондонская фирма, услугами которой воспользовался Уго Льорис, использует только немецких и бельгийских овчарок, которые имеют военный и полицейский опыт. "У данных собак самый высокий IQ в категории сторожевых псов", – говорится в описании собак на сайте компании.

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Уго Льорис / Фото: Getty Images

Также сообщается, что услугами компании пользуются и другие звезды английской Премьер-лиги – среди них Рахим Стерлинг, Поль Погба и Джейми Варди.

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Решение Уго Льориса завести "охранника" кажется весьма разумным, учитывая, как часто знаменитые футболисты становятся жертвами домушников. Напомним, не далее как в марте ограбили дом одноклубника Льориса по "Тоттенхэму" Яна Вертонгена. Это случилось, когда бельгиец принимал участие в выездном поединке "шпор" против немецкого "Лейпцига" (0:3). В тот момент в доме находились жена и двое детей футболиста. Грабители угрожали им ножами и мачете, пока искали в доме ценные вещи и деньги. Благо родные Яна не пострадали.

Ранее ограбили дом игрока сборной Испании, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из особняка Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

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