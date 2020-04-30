Жозе Моуринью на карантине освоил новую профессию: женщина на стадионе "Тоттенхэма" не поверила

Пандемия коронавируса заставила португальца Жозе Моуринью освоить новую профессию. Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" стал грузчиком. Накануне Особенный осуществил первую доставку продуктов из сада на тренировочной базе клуба на стадион "шпор", который в нынешних условиях действует как центр распределения еды во время кризиса.

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Жозе Моуринью перетащил из сада в машину ящики с зеленью, в частности, емкости со шпинатом, луком и ревенем. А затем отвез их на арену. Надо сказать, что для работников центра распределения еды появление главного тренера "Тоттенхэма" в роли грузчика стало огромной неожиданностью. На одном из фото со стадиона женщина уставилась на португальца, словно не веря, что сам Моуринью, 2-кратный победитель Лиги чемпионов и 3-кратный чемпион Англии, принес ей для раздачи ревень.

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Как мы писали ранее, доставщиком продуктов на карантине стал тренер Ярмоленко. "В тот момент, когда коронавирус обнаружили в этой деревне, я был в магазине фруктов и овощей. Там в витрине висело объявление о том, что нужны водители. Вызвался добровольцем. Доставлял коробки с фруктами и овощами до двери, стучался и уходил", – рассказал наставник лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес.

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