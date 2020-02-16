"МанСити" пожалуется на "ПСЖ" и "Ювентус", чтобы добиться сокращения отстранения от еврокубков

/ Фото: REUTERS/Phil Noble

Велика вероятность того, что срок отстранения "Манчестер Сити" от еврокубков может быть сокращено до одного года. Такой информацией поделилось издание The Athletic. По информации источника, это решение будет принято после рассмотрения иска "Сити" в Спортивном арбитражном суде.

Источник ссылается на неких высокопоставленных лиц, считающих такое развитие событий наиболее вероятным. В то же время не исключается, что "Манчестер Сити" в итоге допустят к еврокубкам, но увеличат штраф клуба – сейчас клуб обязали выплатить 30 миллионов евро.

Если наказание останется в силе, то впервые за 25 лет в Лиге чемпионов может не быть команды из Манчестера. "МанСити" отстранили от еврокубков на два сезона, а "МЮ" слабо выступает в текущем сезоне.

Реклама

Аргументировать свою правоту "Манчестер Сити" будет на примере "Пари-Сен-Жермен": французы в свое время приобрели Неймара и Килиана Мбаппе благодаря не совсем чистым финансовым схемам, но избежали наказание за нарушения правил финансового fair-play.

Также у "Сити" есть вопросы к "Ювентусу". Источники английского клуба нашли связь между владельцем туринцев Андреа Аньелли и приходом в европейский футбол президента "Пари Сен Жермен" Аль-Хелайфи. Также "Старая синьора" заключала подозрительные контракты с компаниями, принадлежащих Аньелли.

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Ранее появилась информация, что у "Манчестер Сити" могут отобрать титул чемпиона Англии. "Горожан" могут лишить чемпионства-2014: на этот период пришлись махинации клуба. Титул-2012 – тоже под угрозой.

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел предыдущий матч в текущей Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама